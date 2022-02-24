30+後皺紋愈來愈明顯？5個生活小習慣改善眼紋、頸紋，重拾年輕彈滑肌

最近都是WFH的生活，放假亦很少外出，索性每日都素顏，就連防曬也不搽，讓肌膚休息一下。也許很久沒有仔細看清楚素顏的肌膚，發覺眼角真的多了一兩條細紋，表情紋也不像30歲以前，隔一會不笑就消失，更莫說平日較少保養的頸部，頸紋一圈圈的愈來愈深……一偷懶皮膚就開始變成熟了。

其實想減慢皺紋產生，不需要用貴價的護膚品，只需要從生活習慣入手就可以。今次和大家分享5個小習慣，不用花很多錢就可以令皮膚保持彈滑，一起實行吧！

1／選用純絲質枕具

皮膚出現皺紋，除了因為骨膠原流失外，平日的摩擦也會造成皺紋，其中一樣就是睡覺時，皮膚和枕頭摩擦所致，外國人稱為Sleep Wrinkle。想減少睡覺是造成皺紋，可以選用絲質的枕頭套及眼罩，因為絲質質地滑、吸濕性高，減少皮膚與枕頭的摩擦，從而減少形成皺紋。

2／不要睡太高的枕頭

每次去住酒店，總會嫌酒店提供的枕頭太低，睡得不舒服。但其實睡高枕頭會對頸部造成擠壓，產生皺褶，久而久之就形成一圈圈的頸紋。選擇枕頭時，可以先平躺，如果下巴是呈水平狀態，就是理想的高度了。