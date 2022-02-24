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24/02/2022

30+後皺紋愈來愈明顯？5個生活小習慣改善眼紋、頸紋，重拾年輕彈滑肌

#抗衰老 #皺紋 #初老 #細紋 #初老肌膚 #抗老
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  • Jessica CC

    Jessica CC

    前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。

     

    有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。

    Lazy Girl Beauty Hacks

    逢周四更新

　　最近都是WFH的生活，放假亦很少外出，索性每日都素顏，就連防曬也不搽，讓肌膚休息一下。也許很久沒有仔細看清楚素顏的肌膚，發覺眼角真的多了一兩條細紋，表情紋也不像30歲以前，隔一會不笑就消失，更莫說平日較少保養的頸部，頸紋一圈圈的愈來愈深……一偷懶皮膚就開始變成熟了。

 

　　其實想減慢皺紋產生，不需要用貴價的護膚品，只需要從生活習慣入手就可以。今次和大家分享5個小習慣，不用花很多錢就可以令皮膚保持彈滑，一起實行吧！

 

1／選用純絲質枕具

 

 

　　皮膚出現皺紋，除了因為骨膠原流失外，平日的摩擦也會造成皺紋，其中一樣就是睡覺時，皮膚和枕頭摩擦所致，外國人稱為Sleep Wrinkle。想減少睡覺是造成皺紋，可以選用絲質的枕頭套及眼罩，因為絲質質地滑、吸濕性高，減少皮膚與枕頭的摩擦，從而減少形成皺紋。

 

2／不要睡太高的枕頭

 

 

　　每次去住酒店，總會嫌酒店提供的枕頭太低，睡得不舒服。但其實睡高枕頭會對頸部造成擠壓，產生皺褶，久而久之就形成一圈圈的頸紋。選擇枕頭時，可以先平躺，如果下巴是呈水平狀態，就是理想的高度了。

 

 

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