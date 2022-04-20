Be a Super Shero：60歲楊紫瓊主演科幻功夫電影備受讚賞！年齡從不是女性的限制？

女人年紀愈大價值就愈低？楊紫瓊以自身為例子，打破這個老舊觀念。女人的樣貌可能隨年紀而老去，但能力、經驗卻會隨時間累積！60歲的她繼在電影《尚氣》中飾演女配角後，再次加入參與科幻功夫電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once），這次更擔任的女主角。她的人生沒有被年齡限制，無論幾多歲依然充滿熱情，累積多年的精湛演技及經驗，讓她登上更大的舞台，在荷李活繼續綻放光芒！

嘗試新體驗，把握每個機會

說起楊紫瓊，大多數人馬上想起她與李安合作的《臥虎藏龍》吧。她以往的作品總與功夫掛鈎，形象非常嚴肅。近年，她在荷李活發展，曾參演愛情喜劇《我的超豪男友》（Crazy Rich Asian）及《舊年聖誕好戀嚟》（Last Christmas）等，勇於走出舒適圈，在不同的環境嘗試不同的角色。特別在《舊年聖誕好戀嚟》中，她飾演一名搞笑配角Santa，一個古怪的聖誕裝飾店老闆。雖然當時從未嘗試過喜劇，她還是大膽地接下了。

在 Instagram 查看這則貼文 Michelle Yeoh 楊紫瓊（@michelleyeoh_official）分享的貼文

當一個人樹立了成功的形象，特別中年之後，便會害怕嘗試新事，害怕失敗會打破自己長年累月努力而來的招牌。但楊紫瓊總是勇敢地抓緊機會，讓生活充滿熱情與新鮮感！她在電影《舊年聖誕好戀嚟》中展現了自己搞笑的演技，為電影加分之餘，也為自己打開了更多機會，讓《奇異女俠玩救宇宙》的導演找上她。而這次在電影中，她呈現更多搞鬼、爆笑的一面，讓熟悉她的香港觀眾看到她的另一面，帶來不少驚喜！

下一頁：只要有實力，大媽亦可以是主角！