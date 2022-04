Be a Super Shero：60歲楊紫瓊主演科幻功夫電影備受讚賞！年齡從不是女性的限制？

女人年紀愈大價值就愈低?楊紫瓊以自身為例子,打破這個老舊觀念。女人的樣貌可能隨年紀而老去,但能力、經驗卻會隨時間累積!60歲的她繼在電影《尚氣》中飾演女配角後,再次加入參與科幻功夫電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),這次更擔任的女主角。她的人生沒有被年齡限制,無論幾多歲依然充滿熱情,累積多年的精湛演技及經驗,讓她登上更大的舞台,在荷李活繼續綻放光芒!

