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28/04/2022

2022春夏長、中、短髮型推薦！Hailey Bieber最愛Y2K編髮、優雅復古Retro Lob百搭又時尚！

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  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li

　　換季時節忙著整理衣櫥、尋找夏季適用護膚品的同時，不妨考慮一下轉個新髮型、換個新形象！長、中、短髮各有所愛，今次就為大家推介三個不同長度的本季大熱髮型，看看哪個是你的心水？

 

短髮推薦：韓式流蘇剪Seely Cut

 

　　想剪短頭髮迎接清爽夏日的話，絕對不要錯過這款帶點率性，又不失可愛俏麗感的韓式流蘇剪Seely Cut。雖然Seely Cut的層次感較少，但跟以往的one – length不同，髮型重點在於自然俐落的垂墜線條，以及較齊整的髮尾，顯得輕盈也減卻炎夏厚重感；配合耳際和瀏海順著臉型剪出的弧線，碎髮令整體髮型更自然親切，也有修飾臉型的效果。另外，不加造型時Seely Cut帶點早上醒來的微凌亂感，更能突出休閒假日感，是款混和甜美及型格的髮型。

 

 
 
 
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　　因為較低及較少的髮尾層面，轉換造型也很簡單方便，例如捲出八字瀏海後，在髮尾加入輕微的外翹弧度，馬上提升柔美質感。

 

 

下頁睇宋慧喬也愛的Retro Lob

 

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