Editor‘s Pick：均勻膚色、清爽控油！防曬選對了，讓底妝更透薄耐看

防曬是一年四季的必備，想著在秋冬季偷懶的你，在炎炎夏日就別想了！它既可阻隔紫外線對肌膚的傷害、減緩衰老，用的其所還打造透薄自然的底妝，何樂而不為呢？

#1 外出補妝好物！Woke up like this 礦物粉防曬系列



防曬一般在出門前20分鐘使用，並且用在妝前，但外出一整日，其實最好就是每兩小時補一補，但在上妝後補防曬，就要選對質地，乳液狀一般不會在妝後使用，以免弄花了妝容，往往都會選擇噴霧，但近日Woke Up Like This繼Sunfluff防曬後，推出了一款礦物防曬粉系列，不僅乾爽，還十分天然無害。



這款礦物防曬含大米澱粉、木薯澱粉及透明質酸鈉等成分天然，既有蜜粉控油的功效，與此同時，添加防曬的功效可謂畫龍點睛。色調分為粉蜜色、蜜瓜色、薰衣草及最新的裸膚色系，具調色功效，如粉蜜色調則走自然路線，半透明配方讓肌膚散發柔和的光澤感；蜜瓜色則混入了膚色礦物粉，中和敏感、刺激、痘痘肌炎症引起的泛紅；而薰衣草色則有效改善暗黃的膚色，添加的類似雲母製成的天然閃亮物質還能提亮膚色；最新的裸膚色系則貼近小麥膚色，散發自然健康感，讓肌膚看起來更透亮，打造偽素顏妝感。



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