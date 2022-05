Editor‘s Pick：均勻膚色、清爽控油！防曬選對了，讓底妝更透薄耐看

防曬一般在出門前20分鐘使用,並且用在妝前,但外出一整日,其實最好就是每兩小時補一補,但在上妝後補防曬,就要選對質地,乳液狀一般不會在妝後使用,以免弄花了妝容,往往都會選擇噴霧,但近日Woke Up Like This繼Sunfluff防曬後,推出了一款礦物防曬粉系列,不僅乾爽,還十分天然無害。

#1 外出補妝好物!Woke up like this 礦物粉防曬系列