從輕盈透薄到自然遮瑕，編輯推介4款適用於炎炎夏日的粉底



輕盈、透薄、水潤、遮瑕、貼服、持久、防曬……關於底妝，我們總想找到一瓶能滿足所有條件的粉底，但事實卻是「如果有一款十全十美的粉底，那為甚麼品牌還要出這麼多粉底液？」其實是否完美並不重要，重要的是能因應季節、天氣、場合，選擇適合自己的妝品！就如踏入悶熱的夏季，底妝就自然有不同的選擇！



透薄之選：Dior & Givenchy



透薄是夏日底妝的其中一個關鍵元素，讓肌膚在高溫下，也能感到輕盈無負擔。在眾多粉底中，編者推介兩款甚具輕盈感的粉底，分別是 Givenchy Prisme Libre系列和 Dior Forever 系列的粉底。



首先，Givenchy Prisme Libre系列目前有兩款粉底，分別是去年推出的一款稜鏡柔光粉底液，以及今年推出的稜鏡啞緻粉底液；而Dior 的Forever 系列則是今年推出的兩款粉底，分別為恆久貼肌亮澤粉底液和恆久貼肌柔霧粉底液，同品牌同系列，最大分別就是光澤與啞緻的妝感。





整體而言，這兩款粉底都是養膚粉底，高天然成分，均加入了植物萃取物，可以稍稍減緩妝品對肌膚的傷害。妝感和質地方面，都十分易推兼做到透薄水潤的效果。因為透薄的關係，遮瑕力度就偏向輕度，如果有較為深色的瑕疵就未必可以覆蓋，但調色能力不差，基本均勻膚色沒有問題，比較適合打造非常自然的「偽素顏」妝容。功效上，兩款粉底功能上都十分相似，但如果細看，可以從成分和妝感上入手選擇自己喜歡的。





先談談Givenchy。編者是先接觸稜鏡柔光粉底液，除了透薄的特性，成分中添加的旱金蓮精粹可有助肌膚細胞的氧合作品，含50%的含水量，因此其水潤度和光澤度比起Dior的恆久貼肌亮澤粉底液而言，會稍稍高一些，但就要花些心思定妝了！而Dior的質地也十分水潤易推，延展性高，成分中同樣含有旱金蓮萃取物，此外還有鳶尾花、三色堇、紅木槿，有保濕及修復作用；妝感方面，其光澤感和水潤則相對自然和適中，夏日來說，不會黏膩。



如果想收緊毛孔，對遮瑕及控油有要求的，可以選擇霧面款。另外，Givenchy的粉底是帶有香氣的，如果不喜歡有味道，可以選擇Dior。







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