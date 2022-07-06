全球熱門時尚品牌排行榜：頭三位是誰？時尚品牌眾多，為何Balenciaga總是穩奪第一？

最近關注了一些Z世代的Influencer，置身在時代巨變的洪流當中，也想探索一下現今年青世代的喜好和習慣，不知是否年紀漸長，潮流對我來說更是捉摸不透，自喜歡研究時尚開始，就不特別愛追隨、反而是文化、歷史、電影、背後故事等理念更能吸引我。如今時尚網站《Bof》與平台Lyst發表了全球熱門時尚品牌牌行榜，好奇心驅使下，發現當前最熱門的三大品牌依次序排列是 Balenciaga 、Gucci 以及 Off-White，這不禁讓我想了解Demna Gvasalia入主Balenciaga後，到底做了甚麼重大改動？

對於Balenciaga的印象，我只記得畢業後買了一個Neo Classic Bag、還有一個Clutch、用了好幾年後就從此絕跡了，對於它們的Ready To Wear卻一直沒太留意。回顧2022秋冬時裝周中， Demna Gvasalia 一反常態，毫無預警地清空整個Balenciaga 官方 Instagram，之後發表了一封信，表達自己在時尚旅途上的無力感，並藉以宣揚愛與和平，意味深長。這次的Show以暴風雪為主題，象徵不能掌控的變化、就如天氣般，也勾起了我們對冬天的回憶。服裝設計方面，「廓形」剪裁成了品牌 DNA，也許像Z世代喜歡的虛擬世界般，充滿未來感，更將手套、鞋履及緊身褲等融入彈性材之中，型格非常。

除了此場經典的Show外，Demna Gvasalia 在Balenciaga 花的心力絕對不止於此，比如著名的仿 IKEA 的包包、與 Crocs 的聯乘……充滿著諷刺幽默以及反時尚的氛圍，成功擄獲新一代的歡心。在廣告方面，更邀請了Kim Kardashian、Justin Bieber等名人都撐場，把熱度推到最高點，是品牌行銷的最佳範例。不止如此，當人人都在拍時裝影片時，Balenciaga已經在另一邊廂推出VR虛擬實境線上遊戲、讓卡通角色穿上當季服裝，以電玩及動畫來吸引新一代的注意力，更貼近民心、話題度完勝！這是個愈來愈有趣的品牌，也注入了可能性和生命，你又如何看待呢？