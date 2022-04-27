連Blackpink Jisoo都搶先用！2022 Handbag Trends：4個大熱手袋款式推介

不知是否上了年紀，這三四年都喜歡買保值的手袋，尤其對橙色系列的手袋更是久久不能自拔；但鑑於一系列橙色手袋的等待時長及競爭份外激烈上，唯有將視視轉移到別的地方。這個夏天，生活漸漸開始回復正常，終於可以開始把心思放回時尚潮流中。與此同時，某些品牌更推出了讓人無法抗拒的手袋款式，絕對值得推介給大家，一起來看看以下四個必入手大熱手袋款式！



#1 Dior Vibe Bowling bag



奢華與動感活力的代名詞就是它！在看Dior今季時裝展時， 由Maria Grazia Chiuri設計、Bowling bag一出場，立即抓了眾人的焦點！首先，它的外型是運動包，給人非常隨性的感覺，配上鮮豔的間條紋、幸運符號星星及品牌Logo，既隨性又十分時尚典雅，充滿朝氣！連Blackpink 的Jisoo都搶先用，讓人眼前一亮，是今季最搶眼款式之一！



#2 Chanel CC IN LOVE



2022的春夏潮流又怎會少了「廢包」？據說非常難買的Chanel CC IN LOVE心型包將會大行其道！這款迷你包非常吸睛！外型是心形的設計、尺寸也非常小，幾乎裝不下任何東西，再加上繽紛糖果色系，教人看得非常心動，是少女感十足！最適合甜美可愛的女生，營造夏日最浪漫感覺！



#3 Chanel 22 Shopping bag



看到不少明星名人KOL都已經入手了！這款Chanel 22 Shopping bag我認為最值得入手的，是黑與白二色，取名22是因為在2022年誕生，也代表品牌為1922年推出的Chanel No.22香水致敬，標誌性的菱格紋理、配以索帶、小金牌掛飾，質感柔軟，而且非常實用，有沒有覺得很適合出外旅行時帶上？



#4 Fendi Fendigraphy hobo bag



型格女生請看這邊！人生最少也要配備一個月牙包，不然你絕對會後悔，Fendi 2022春夏全新包款Fendigraphy，正搶得火熱！簡約的月牙廓型、更有品牌立體金屬字樣鑲嵌包底，非常搶眼，推介小型和Nano超迷你尺寸，充滿復古氣息，可以配襯多個造型，快快入手呀！



