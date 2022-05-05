Netflix 紀錄片：《瑪麗蓮·夢露：最後的錄音》，回到一代女神殞落的宿命一夜

瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）之死，一直留下許多疑團，因此也讓人對這位性感女神有著更加痴迷的狂想。最近Netflix上映的記錄片《瑪麗蓮·夢露：最後的錄音/夢露之謎：絕密錄音帶》，由Emma Cooper執導，講述安東尼·薩默斯用上長達8年的時間，走訪瑪麗蓮·夢露核心圈子、包括親友、伙伴、心理醫生……進行前所未有的採訪，探索圍繞她死亡的謎團，特別是夢露生命中的最後幾周，當中也包括生平時種種心理狀態，以全新的視角和分析，檢視她宿命一夜。

瑪麗蓮·夢露是歷經幾個世紀的女神，也是許多時尚設計師、藝術家的靈感來源，她的一生已經足夠精彩，也非常值得研究，但只要再挖掘下去，你會發現亮麗的背後，更多的是讓人震驚的殘酷事實。首先是母親患有精神病，童年被輾轉送到超過10個寄養家庭，自9歲起便多次受不同繼父性侵虐待，直到18歲那年遇到攝影師大衛·康諾弗，才開展了不一樣的人生。

1945年，瑪麗蓮·夢露和Blue Book Model Agency簽約成為模特兒，把頭髮染成金色、立即脫穎而出、成為知名男性雜誌《花花公子》（Playboy）的封面女郎，短短一年的間更登上33個雜誌封面，風頭一時無兩，於是被20th Century Studios相中，正式加入演藝圈。看記錄片時，這位風華絕代的女神光芒不減，活靈活現的呈現眼前，金髮、碧眼、紅唇……是那麼的美艷動人，彷彿仍未離去。

在電影《飛瀑怒潮》在，她嶄露頭角，一身粉色露肩上衣致命魅惑、更讓Andy Warhol用上此片的宣傳照，製作成Marilyn Diptych絲印圖片。在《願嫁金龜婿》中，造型百變，開始奠定時尚性感女神的地位，紅色洋裝把她的曲線身材表露無遺，還人看得眼花撩亂，更獲得26屆奧斯卡最佳服裝設計提名。而在《紳士愛美人》中，我認為是達到了時尚的巔峰！那一抹橙色晚禮服，再加上夢露高傲神秘的表情，完全驚艷！另外身穿桃粉色露肩晚裝、搭配長手套及巨型珠寶的造型，也成為經典中的經典。就連天后 Madonna 也和她致敬，作為MV靈感的藍本。這樣經典的造型，在背後的設計師當時也功不可沒，下一篇文章就會講講影響夢露生平的幾位重要時裝設計師，也會繼續探討她坎坷又璀璨的一生。

《瑪麗蓮·夢露：最後的錄音/夢露之謎：絕密錄音帶》



