Last Call！編輯精選母親節套餐：精緻巴黎時令菜、海旁清新澳洲菜、摩登英式中菜、極致A5和牛盛宴，媽媽無投訴！

說時遲那時快，今年的母親節來得早一點，適逢晚市重開兼可8人一枱，令大家愈發忙亂——帶媽媽挑選一間好餐廳，吃餐好慶祝母親節。為大家推薦5間城中星級餐廳的母親節套餐，各有特色，一定能令母親大人味蕾大滿足！要與時間競賽，看好就訂位！

偽遊法國？帶媽媽品嘗現代巴黎精緻菜：Ami

總是覺得，如果媽媽平日都喜愛西餐，母親節慶祝方案選擇會多好多！好像，吃法國菜。除了一眾米芝蓮星級之選，法國餐廳Ami也值得考慮。餐廳在母親節分別推出四／五道菜午餐和五／六道菜晚餐，菜式由法籍行政總廚Nicolas Boutin主理，除了食材從法國直送，新鮮兼當時得令之外，總廚還綴以心思，為菜式注入新意。

Ami的菜式，以現代手法演繹傳統巴黎風格，部分菜式特別為佐酒而設計；母親節餐單上，有鮮嫩香甜、橙黃色的煙燻梭魚籽伴龍蝦作為頭盤，龍蝦肉質新鮮爽口，配以煙燻梭魚籽增添口感；還有香烤乳鴿配嫣紅色紅菜頭醬，鹹香味道充滿整個口腔，又帶著紅菜頭香甜；女士最愛的甜品就是以士多啤梨忌廉、大黃醬及蜜糖雪糕巧製而成的粉紅玫瑰甜品，賣相精緻，一次滿足視覺和味覺的享受。

除了美食以外，餐廳的Wood Ear酒吧也是一大亮點，為母親點上一杯由調酒師精心調配的雞尾酒，享受微醺時刻。

Ami母親節餐單

價錢：四道菜午餐 $788 | 五道菜午餐$988 | 五道菜晚餐$1,188 | 六道菜晚餐$1,388 | 另收加一服務費

供應日期：5月8日

地址：中環置地廣場歷山大廈3樓302號

查詢：3185 8396