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21/07/2022

鏤空設計、懸浮其中！Cartier、Chopard、Van Cleef & Arpels，充滿視覺創意的珠寶首飾設計

#珠寶 #CHOPARD #Cartier #Jewelry #Van Cleef & Arpels #les amis Jouel #珠寶設計 #視覺創意
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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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    隔周四更新

　　最近上綱看短片經常看到出現在日本的巨型3D戶外廣告。那一隻猫星人栩栩如生般撲向自己面前，立體效果自己也驚嘆。還記得小時候需要戴著紅及藍色鏡片，甚至早幾年用的灰色眼鏡才可以看立體電影，科技的進步的確厲害。要懂得巧妙的利用視覺效果，創意是先決條件，在珠寶設計中當然也有不同創新的設計以達到不同的視覺效果。

 

Source：Internet

 

　　令我留下最深刻印象的視覺珠寶藝術一定是卡地亞(Cartier)的Mystery Clock，計時針浮在中間，完全沒有任何可見的支持。不單止欣賞卡地亞的創意，同時亦欣賞箇中的工藝能夠將整個機械結構藏起來。而且這個設計是1922-1931年的出品，至今已有一百年之久。

 

Courtsy：Cartier

 

　　有異曲同工之妙的設計有蕭邦（Chopard）的Happy Diamond系列，當中手錶最為大家熟識，幾顆鑽石在手錶旁邊隨著佩戴者郁動而跳耀遊走。

 

Courtesy: Chopard, Harrods

 

　　在首飾設計上如何將寶石鑲嵌是珠寶設計的重要一環，各設計師都想盡辦法將鑲作的位置隱藏起來，可以說各家也有獨創的magical setting。蕭邦的方法是除了中間的主石用傳統的爪鑲外，其它伴在旁的寶石皆使用其獨有方法鑲作，看上去不見爪的感覺就像一束花球一樣。

 

Courtesy：Chopard

 

　　Magical setting 除了可以產生視覺效果外，將鑲嵌位置減少而使到更多光能照射寶石能使到寶石更閃亮亦是magical setting的另一好處。les amis Jouel 的Colo Colo 就是將鑲鑽的位置減至最低，使到鑽石像浮吊在頸鍊上的效果，同時間能讓更多光線進入使鑽石能發出更閃亮的光芒。

 

Courtesy：les amis Jouel

 

　　梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的Mystery Setting看上去就像一幅用寶石砌成的磚牆一般，細細顆切割精細的寶石排在一起，完全不見任何鑲嵌位置，更不會有任向罅隙。當中要求的切割要非常精確。雖然最早期的Mystery setting祗能用在平面設計上，但經過多次改進已經可以做到波浪般的起伏了。同時間這方法亦成功於1938年成功申請專利。

 

Courtesy：Van Cleef & Arpels

 

 

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