香港社會企業挑戰賽 (HKSEC) 2018











香港社會企業挑戰賽自2007年開始由香港中文大學創業研究中心舉辦，是香港首創團結各大專院校一起參與的社會企業計劃比賽，並由2008年起得到香港特別行政區民政事務局的贊助。透過一系列的社會企業家講座、創意與創業技巧工作坊、及計劃書撰寫訓練，將商業營運融入社會所需，研創社企新一面。

比賽舉辦至今已有超過7,300名來自45間大專院校的學生參加，並累積超過1,200個社會企業計劃概念。