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香港社會企業挑戰賽 (HKSEC) 2018

香港社會企業挑戰賽自2007年開始由香港中文大學創業研究中心舉辦，是香港首創團結各大專院校一起參與的社會企業計劃比賽，並由2008年起得到香港特別行政區民政事務局的贊助。透過一系列的社會企業家講座、創意與創業技巧工作坊、及計劃書撰寫訓練，將商業營運融入社會所需，研創社企新一面。

 

比賽舉辦至今已有超過7,300名來自45間大專院校的學生參加，並累積超過1,200個社會企業計劃概念。

 

活動資料

日期:10月24日(星期三)

 

比賽及活動日期

我們相信學生們都有潛能成為成功的社會企業家。我們會舉辦一連串的社企創業講座、工作坊和網上學習平台，讓挑戰者裝備自己，為參與香港社會企業挑戰賽作好準備。挑戰者更有機會與商界人士作出交流。

HKSEC 2018 - 19 比賽及活動日期:

 

2018

9月11日 (二) Youth 4.0 啟動禮 (HKSEC 2018-19 開幕典禮)
9月3日 - 10月19日 簡介會
10月25日 (星期四) 報名截止
11月9 - 11日 (五至日) Hong Kong Dialogue | HKSEC 培訓工作坊 (一)
11月21日 (三) 提交首輪文件
12月5日 (三) 公佈首輪賽果
12月15日 (六) 培訓工作坊 (二)：綜合技術訓練
12月15日 (六) 交流指導聚會
12月下旬 單對單商業導師指導

 

2019

1月7日 (一) 提交準決賽文件
1月12日 (六) 準決賽預演
2月16日 (六) 準決賽
3月9日 (六) 總決賽暨頒獎典禮
4月 聯合國開發計劃署Youth Co:Lab Summit
4月27日 (六) 培訓工作坊 (三) 及交流指導聚會
12月15日 (六)　　　 培訓工作坊 (二)：綜合技術訓練

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