香港社會企業挑戰賽 (HKSEC) 2018
香港社會企業挑戰賽自2007年開始由香港中文大學創業研究中心舉辦，是香港首創團結各大專院校一起參與的社會企業計劃比賽，並由2008年起得到香港特別行政區民政事務局的贊助。透過一系列的社會企業家講座、創意與創業技巧工作坊、及計劃書撰寫訓練，將商業營運融入社會所需，研創社企新一面。
比賽舉辦至今已有超過7,300名來自45間大專院校的學生參加，並累積超過1,200個社會企業計劃概念。
香港社會企業挑戰賽 (HKSEC) 2018
香港社會企業挑戰賽自2007年開始由香港中文大學創業研究中心舉辦，是香港首創團結各大專院校一起參與的社會企業計劃比賽，並由2008年起得到香港特別行政區民政事務局的贊助。透過一系列的社會企業家講座、創意與創業技巧工作坊、及計劃書撰寫訓練，將商業營運融入社會所需，研創社企新一面。
比賽舉辦至今已有超過7,300名來自45間大專院校的學生參加，並累積超過1,200個社會企業計劃概念。
日期:10月24日(星期三)
比賽及活動日期
我們相信學生們都有潛能成為成功的社會企業家。我們會舉辦一連串的社企創業講座、工作坊和網上學習平台，讓挑戰者裝備自己，為參與香港社會企業挑戰賽作好準備。挑戰者更有機會與商界人士作出交流。
HKSEC 2018 - 19 比賽及活動日期:
2018
|9月11日 (二)
|Youth 4.0 啟動禮 (HKSEC 2018-19 開幕典禮)
|9月3日 - 10月19日
|簡介會
|10月25日 (星期四)
|報名截止
|11月9 - 11日 (五至日)
|Hong Kong Dialogue | HKSEC 培訓工作坊 (一)
|11月21日 (三)
|提交首輪文件
|12月5日 (三)
|公佈首輪賽果
|12月15日 (六)
|培訓工作坊 (二)：綜合技術訓練
|12月15日 (六)
|交流指導聚會
|12月下旬
|單對單商業導師指導
2019
|1月7日 (一)
|提交準決賽文件
|1月12日 (六)
|準決賽預演
|2月16日 (六)
|準決賽
|3月9日 (六)
|總決賽暨頒獎典禮
|4月
|聯合國開發計劃署Youth Co:Lab Summit
|4月27日 (六)
|培訓工作坊 (三) 及交流指導聚會
|12月15日 (六)
|培訓工作坊 (二)：綜合技術訓練