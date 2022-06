社創作為青年實習的一種選擇？ - 歐陽希

創.新路首屆社創實習計劃結業禮。

社創教育近年在學界廣受歡迎,舉辧社創實習計劃的機構也不少。根據香港城市大學社會及行為科學系譚巧蓮教授,就一個社創教育及實習計劃發表的研究成果(註一)數據顯示,社創培訓的整體成果令人滿意,但實習階段的結果則未如理想。筆者根據報告內容及經驗提出包括實習時數及待遇、內容設計、體制配套和社創獨特性四方面的建議,盼能推動更多機構,甚至院校開展社創實習計劃。

首先,實習安排能讓實習生有完整學習體驗的時數,同時盡可能提供津貼或薪酬。對實習生而言,他們需要時間適應新環境,除了要學習在實習崗位運用知識和技能,更要習慣從未經歷過的職場文化,以致往往要花上數十小時才可以開始投入工作。同樣地,企業亦需為實習生提供一定時間的培訓和適應期,容讓他們漸漸開始在工作中表現自己。透過更長的實習期,青年能從中獲得更多成功感和具體的經驗,企業亦不只作為提供培訓的角色,還可以得到「新血」注入所帶來的創新意念,令雙方不至於白白付出時間。待遇方面,雖然現時實習學員在法例下有最低工資豁免,但若能為學員提供津貼甚至工資,可令實習生有合理報酬,亦能鼓勵他們投入實習,變相令整個學習體驗效果更理想。

其次,計劃需確保實習工作內容有意義。當然,真實的工作很可能有沉悶及重複的部分,但我們聽過許多被派往看守茶水間和影印機的實習故事。安排青年實習生工作時應刻意設計當中的體驗,以縮窄彼此期望的差距,簡單如安排實習生與社企創辦人或資深管理人員對話,了解公司的發展歷史,又或精細地為他們預備自主發揮的容錯空間,幫助他們嘗試實踐自己的意念,都可能成為青年實習生最深刻的實習經歷。實習生的加入絕非要成為「廉價勞工」,企業要為他們度身訂造合適的模擬工作體驗,而社創普遍有這種彈性,長遠甚至可以在整體客戶體驗(Total Customer Experience)以外,發展嶄新的「整體實習體驗」(Total Internship Experience)。

再者,成功的實習計劃需要體制配合。青年實習生很容易面對一個困難,那就是在學的他們會因學業而難以只專注於實習。當學校課業繁重,校方又未有為參與實習的學生另作安排,參加者很可能被迫放棄實習機會,令整個實習學習過程變得鬆散破碎。如計劃能被體制化,或有校方參與共同協作,學生便不必在兩者之間取捨,仍能接受多元化和更切合新世代需要的學習模式,在求學同時探索未來職涯方向。

最後,社創實習計劃可把握社創回應弱勢需要的獨有元素,培育青年成長。實習常被看成為學生進入職場前的訓練場所,例如我們會重視社創家向他們傳授自己的經驗與工作智慧。不過,大家容易忽略了社創這環境可能做到的「施受轉化」,即過往在社創框架底下的「受助者」(弱勢社群)反過來啟發他人,不論是社創家、顧客、員工,甚或實習生。若能把握社創的這個特質,社創實習計劃所能帶給青年的不僅僅是知識、技能、經驗和見識,更能作為生命教育,幫助他們經歷心態甚至價值觀的自我轉化,對他們的職涯以至人生發展皆大有裨益。

參加者在完成實習後分享所得的經驗和感受。

在第五波疫情下,筆者見證了三十多位大專生參加了近一百小時的社創實習,幾位同學分享了他們在實習所經歷的故事。有同學得知社企需要發展多媒體的宣傳渠道,主動提出發揮自己的技能,為社企設計宣傳動畫,由撰稿、錄音,到動畫製作一手包辦;有同學為了應付線上實習的工作需求,由零開始自學線上活動平台的搭建方法,成功舉辦有100多名參加者的交流活動,當中不少參加者為長者,他們亦因此代入年長的參加者需要,以他者思維準備長者學習電子平台使用的教學;有同學從對自閉症兒童毫不認識,到慢慢了解自閉症譜系的表現,嘗試掌握帶領小組的技巧……

以上四點反思及學生的實習片段反映社創實習可透過反覆試驗變得更為可取,長遠亦有賴業內人士互相分享經驗,並與教育體制和各界配合,為社創教育結合實習的學習模式建立系統,共同為青年未來的路創造更多可能性。

註一︰

Tam, H., Asamoah, E., & Chan, A. (2021). Developing Social Entrepreneurship as an Intervention to Enhance Disadvantaged Young People’s Sense of Self-Worth and Career Competence in Hong Kong. Applied Research in Quality of Life, 16(6), 2497-2526.