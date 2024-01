加入最愛專欄 收藏文章

筆者從前在幼稚園學英語的時候,ABC 是由A for apple、B for boy 學起,十年前便進化至A for astronaut, B for barbarian ,C for chimpanzee,今天幼稚園學生若果不知道, A for AI Artificial Intelligence人工智能,B for Blockchain區塊鏈,C for cloud calculation雲端計算,D for big Data大數據,便會輸在起跑線。這是近幾年非常火熱的金融科技Fintech核心,未來也將會以此繼續以光速進行革新,地球也比從前轉得快,為了讓讀者更了解何謂金融科技,筆者將會逐一介紹。

今天由AI人工智能開始。人工智能始於上世紀八十年代,當時分了兩大陣營,一個是以規則(Rule based)為主導,另一個則以神經網絡(Neural network)作核心,兩者從字面上很難理解,但說白了一個是死讀書,而另一個是教它怎樣思考,規則主導即教它A便會是B。擧例說,一個圓面在頂上加兩個三角便教它這是貓,但有類似特徵便會容易出錯,因為世界上有很多不同種類,摺耳貓便辨認不了;而神經網絡為核心則教它怎樣思考,Learn how to learn學習怎樣學習,這也是哈佛大學的教育宗旨。電腦審視大量貓的圖片,從而得知貓的特徵,從而判斷出那一隻是貓,早些年Alpha Go便是從大量實戰去學國際象棋和圍棋,便把世界棋壇大師殺得片甲不留。

當今能夠運用得最好的是美國和中國,過去在發明的年代,美國盡佔優勢,但到了今天要落凡間到落地使用的層面,中國比美國更有優勢,因為今天已是實幹的年代和數據的年代,中國從前以抄襲外國技術為主,但今天已比它超前,原因是開發人員比矽谷的勤力十倍,產品更落地和人性化,要不然就比市場淘汰。另外中國手機實名登記和人口眾多,精準的大數據便由然而生,令到出錯機率低和成本大降,方便開發者人工智能編製程式,這便是今天中國優勝之處。未來也會憑此創造出一個良性循環,令到贏家全勝的情形出現在國家之中,國家也會應80/20法則,雄霸世界便只有能善用AI 的中國和美國,其他國家只會比下去,窮的國家只會更窮,馬太效應(凡是多的,還要給他)將再次出現。







