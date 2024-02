加入最愛專欄 收藏文章

英超官網最新一篇文章,標題顯示為“Are we heading for the closet EVER the-way title race”

今季三頭馬車的激烈爭奪戰剛剛進入白熱化階段,全因上周阿仙奴擊敗利物浦,讓榜首差距拉近。

根據過往數據,包括01/02,08/09,09/10和13/14賽季都曾經出現三隊競爭的局面,而最終的排名都俾第23輪有很大分別。

(由作者提供)

槍手能夠在主場贏波,多少有點運氣,包括反超比分的一球,全因對手失誤。

回顧比賽過程,阿迪達今次改變戰術,確實是贏波的關鍵,尤其防守的時候改踢盯人戰術,完全出乎大家所料;也正是他變陣出擊,才有了擊敗利物浦的機會。

不過,當時阿迪達慶祝的一幕,幾乎跑了近半個球場,是不是有點太早慶祝?

左翼加比爾馬天尼利在最近3連勝時攻入3球,布卡約沙卡及李安度杜沙特各有兩球進帳,都是球隊近3場入10球的功臣。

(由作者提供)

其實贏波之後,阿仙奴和利物浦仍有兩分的差距,曼城甚至少賽一場,隨時反超兩隊的位置。

即使緊隨三隊之後的維拉和熱刺,也只是相差7分,證明大家實力相當。

對上一次封王,已經是20年前,阿仙奴當時以不敗成績奪冠,今季會不會有機會再嘗冠軍?不無機會。

其實上季的機會同樣很大,但最後直路階段不敵傷兵問題,大失準下將冠軍拱手讓人,這與阿迪達的輪換有很大關係。

槍手有個好消息,去年夏天加盟,但在季初第一場就傷出的謝倫添巴有望復出,既可踢左右閘又能踢中堅,對阿仙奴來說簡直是防線的及時雨。

(由作者提供)

不過,阿迪達有一個被詬病就是戰術單一,如何面對不同對手變陣,尤其同級對手,更是取勝的關鍵。

尙餘15輪,45分,聯賽仍充滿變數,不少強強對話仍未上演;哥迪奧拿說得好,比賽要一場一場踢,大喜大悲無補於事,且看三頭馬車誰更有韌力笑到最後。

本週焦點

韋斯咸主場對阿仙奴,前者上輪大敗給曼聯,後者擊敗利物浦,士氣一漲一跌,是今場分野。

阿仙奴今季最大問題是入球效率不穩定,但韋斯咸防線不算頂級,理應有不少入波機會,如果贏不到就要怪自己把握能力差。

韋斯咸最近10個主場6勝4和,保持不敗;但最近7場均不勝,證明狀態不足,如果要搶分,莫耶斯就不能與阿仙奴鬥攻。

(由作者提供)

韋斯咸今季對強隊其實並不失禮,首循環贏過車路士、熱刺、曼聯,聖誕快車作客擊敗過阿仙奴。今場能否搶分就看莫耶斯會都想死守。

曼聯作客挑戰維拉,兩隊上一輪都大勝,今場是6分波,雙方一定更落力,比賽過程一定精彩。

數據顯示,加拿祖、凱倫和華舒福最近五場比賽表現不俗,尤其凱倫開始入局,最近4場參與6個入球,面對不算頂級的維拉防線(至今失球達30個,場均失超過1球),有望再入波。

(由作者提供)

維拉本身攻力強勁,已經入49球,只比利物浦和曼城略少,如果對攻,絕對不會輸蝕,經常有機會上演入球騷。







