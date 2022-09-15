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日本，絕對是不少人的「鄉下」。去日本旅行除了吃日本料理，我也很喜歡吃日式意粉。其實在日本有一種料理叫「Yoshoku」洋食料理，今天就讓我為大家介紹一個「木魚湯帶子意粉」，一起來重拾旅行的感覺吧！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

還記得有一次在京都旅行時，本想到每次都光顧的拉麵店用膳，但遠遠看見那條人龍，結果還是打消了念頭。但肚子實在太餓，加上反正還有四天多在京都，倒不如先隨心的找一間小館子「醫肚」。走進這間洋食料理「Yoshoku」小店，點了餐牌上推介的「柚子帶子意粉」，結果成為了我人生中吃過其中一道最好吃的意粉菜式。而我在京都往後的四天也光顧了此小館子好幾次！回望那經常光顧的拉麵店，難道我已移情別戀？

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