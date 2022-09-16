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還以為Sony再有新手機推出之際，原來「轉行」改出電競配件，是次這個Xperia Stream散熱風扇是專為Xperia 1 IV度身訂造，使用後能有效降低手機發出的熱量，配合內置不同的連接介面，帶來不一樣的電競體驗。

使用時只需打開Xperia Stream將Xperia 1 IV套入即能使用。

背面加入弧度讓用戶長時間手持打機也不易疲勞。

Xperia Stream由Sony與日本電競團隊SCARZ共同開發，背面加入弧度讓用戶長時間手持打機也不易疲勞，使用時只需打開Xperia Stream將Xperia 1 IV套入，再利用手機內置的遊戲增強器來選用運作模式。塑料製作的Xperia Stream會將Xperia 1 IV「大包圍」，透過背面的風扇吸入生風（風扇轉速最高10,200rpm），以多角度將生風吹送至手機螢幕，從而令整台手機能降溫。





底部提供了四個介面，分别是標準耳機插孔、LAN、HDMI及USB Type-C。

Xperia Stream使用後會遮蓋Xperia 1 IV的鏡頭，因此無法用來拍攝。

Xperia Stream經過特别設計，能以多角度將生風吹送至手機螢幕。

Xperia Stream底部提供了四個介面，分别是標準耳機插孔、LAN、HDMI及USB Type-C，其中LAN介面提供穩定的上網連線、HDMI支援1080p 120Hz或4K 60Hz輸出，而USB Type-C介面就是用來為手機充電（按：Xperia Stream是由手機直接供電）。Sony稱這個介面配搭，是為了方便用戶直播高品質遊戲畫面。

Sony亦推出了Xperia 1 IV Gaming Edition，顧名思義，這個版本是專為電競而設，規格與現時的Xperia 1 IV相同，唯一分别是記憶體增加至16GB，兼只有512GB儲存及黑色機身選擇。售價方面，Xperia 1 IV Gaming Edition套裝定價為$10,999，包括有Xperia 1 IV及Xperia Stream散熱風扇，而Xperia Stream散熱風扇也作獨立發售，定價$1,199。即日至9月29日預訂可獲贈抗菌原廠手機套及第二年原廠保養，亦能以優惠價$499加購INZONE H3有線遊戲耳機。





設有USB Type-C介面連接手機。

Sony稱使用Xperia Stream玩50分鐘遊戲，手機性能表現能維持超過95%。

Xperia Stream可於遊戲增強器來選用運作模式，還可手動調校風扇轉速。

總結

縱使Sony沒有說明這個配件能否應用在其他Xperia手機，不過筆者估計就算可用，但受到機身體積影響，也無法做到良好的散熱效果。至於Xperia 1 IV Gaming Edition雖然是新版本，筆者覺得較可惜並未用上最新的Snapdragon 8+ Gen 1處理器，否則能進一步提升吸引力。最後要留意， Xperia Stream使用後會遮蓋Xperia 1 IV的鏡頭，因此無法用來拍攝。

體積：185 x 80 x 39毫米

重量：142克

介面：3.5mm耳機插孔 / LAN / HDMI / USB Type-C

查詢：Sony 2833 5129

售價：$10,999 (Xperia 1 IV Gaming Edition 套裝) / $1,199（Xperia Stream 散熱風扇）







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