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【晴報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）現正在日本開工，日前他們在當地一間便利店內，與日劇《大叔的愛》KK吉田鋼太郎的廣告海報合照，因二人曾演港版《大叔》而被封為「田牧CP」。豈料Edan開心分享合照，卻遭「唯粉（只喜歡某一成員的粉絲）」留言狠批，不甘無端被罵的Edan即霸氣反擊。

呂爵安和盧瀚霆分別在港版《大叔的愛》飾演田田和阿牧，近日二人再度合作，身在日本拍攝袁劍偉執導的電影《盜月者》。前晚，Edan在社交網分享和Anson Lo在當地便利店內，與日版《大》劇KK原型吉田鋼太郎的廣告海報合照。Edan並寫道︰「睇下我哋喺日本見到邊個？係原版嘅大叔！田一雄X黑澤武藏X凌少牧世紀合照，KK唔好呷醋。」Edan還hashtag「如果可以同真人合照就正」、「想見晒原版嘅真人」等。

Edan與Anson Lo興奮舉V字手勢，與「KK」吉田鋼太郎的廣告海報合照。（IG圖片）

Edan與Anson Lo因合作港版《大叔的愛》，而被封「田牧CP」。（資料圖片）

Edan這張開心合照，勾起不少「田牧CP」粉絲回憶，但竟惹來部分網民不滿，有網民留言批評Edan︰「得閒就學下戲練下歌，唔好浪費時間喺度炒CP啦，次次炒登神，神教同爵group都嘈，你自己group mma無所謂，唔好影響人哋先得㗎！」無端被罵Edan被惹火，即與該網民展開罵戰︰「得閒就睇下書同屋企人朋友傾下偈，唔好浪費時間喺度話人炒CP啦，次次我po同佢嘅嘢都話炒CP，我係咪唔同得我朋友合照呀，你同你朋友去旅行會唔會po相呀，你自己諗多無所謂，唔好意圖扭曲我做嘅嘢同控制我po乜先得㗎！」該網民繼續狙擊Edan問是否被「說中了」，Edan亦不客氣反擊︰「回應你就係說中了？咁你玩晒㗎喎！」

Edan接受道歉

兩人隔空「開火」，及後該網民留言道歉︰「如果我講嘅語氣無禮貌咗我可以道歉，但希望你明白我想表達乜嘢。」而Edan亦回覆︰「咁嘅語氣咪大家都舒服啲囉，絕對歡迎你道歉。咁順便我都想問多少少，你係咪認為你所講嘅爭寵、嘈交全部都係我嘅責任？如果係，你覺得我應該點樣做去解決呢？」不少網民留言力撑Edan有出po自由，又支持他與隊友互動好平常。

在日本開工的Edan和Anson Lo分別貼出在酒店房的照片，默契十足。（IG截圖）







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