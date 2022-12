加入最愛專欄 收藏文章

隨著航空業開始復甦,出差的人數也會逐漸增加。飛機上面有來自世界各地的人,英文通常會是大家互相溝通的共同語言。相信好多人都有過在飛機上遇到不滿的事但又不懂得用英文表達的經驗,結果總是因為有口難言而忍到一肚氣。坐飛機出差,當你前面的乘客椅背太往後時,如何用英文跟對方說?在機上如果感到頭暈不適,如何用英文求助?本周,筆者要教大家一些飛機上常用到的空中英文會話,像是請空服人員提供毛氈、告知空服人員身體不適,以及跟周遭乘客溝通、交流的一些基本語句。

以下,筆者為大家綜合了在飛機上常遇到的8大情境會用到的英語:

【Situation 1】請空服人員提供毛毯

(Credit:https://stock.adobe.com/)

喺飛機上覺得有啲凍,然後問空姐: ‘Could I take a blanket?’的話,估計空姐會一臉尷尬。這時候,你可能會心想:「唔通廉價航空唔會提供毛氈?」不,其實 ‘Could I take a blanket’會令人誤會「你想免費索取一張毛氈帶回家」,對方當然會尷尬拒絶啦!所以,記得將動詞take改成have或get避免產生誤會喇!

(X) Could I take a blanket?

(O) Could I have/get a blanket?

例:I'm feeling a bit cold. Could I have a blanket?(我覺得有點冷,可否給我一張毛氈?)

【Situation 2】請空服人員小心拿取行李

(Credit:https://stock.adobe.com/)

(X) Be careful of this luggage.

(O) Be careful with this luggage.

說明:用"be careful of"這個片語,聽起來像是在說「這件行李很危險,要小心」,這恐怕讓空服人員聽完之後感到驚慌!所以,記得將介系詞(preposition)改成 ‘with’,才能準確表達「小心拿取」的意思。

例:Please be careful with this luggage .There’s a laptop in it.(請小心拿這件行李,裏面有手提電腦。)

【Situation 3】詢問該怎麼操作飛機上遙控器

(X) Please teach me how to use this remote control.

(O) Please show me how to use this remote control.

英文的 ‘teach’意味著「花一段時間仔細教導」的意思,然而,對方恐怕沒有那麼多時間教導你使用遙控器!如果只是要對方大概指導一下遙控器操作步驟的話,用 ‘show’即可。

【Situation 4】在飛機上身體不適

(Credit:https://stock.adobe.com/)

在機上如果「暈飛機浪」,想向空服人員尋求協助,你可以這樣說:

‘ I don’t feel very well, I have motion sickness.’

我感覺不舒服,我暈機了

如果你胃痛或是胸部悶痛時…

‘I have a stomachache/chest tightness.’

我胃痛/胸悶

【Situation 5】當你想要跟認識的人坐在一起時…

‘Excuse me sir/madam, I would like to seat with my colleague, would you mind changing seats with me?’

不好意思先生/女士,我想要跟我同事坐一起,如果你不介意的話能跟我換位子嗎?

【Situation 6】當你想要其他乘 關掉閱讀燈時…

(Credit:https://stock.adobe.com/)

‘Excuse me, would you mind if I turn the reading light off?’

不好意思,請問介意把閱讀燈關掉嗎?

【Situation 7】當你坐最內側,想要請旁邊乘客讓你去洗手間時…

‘Excuse me sir/madam, may I go to toilet please?’

先生不好意思,可以借我過去一下廁所嗎?

【Situation 8】當你前面的乘客椅背太往後時…

(Credit:https://stock.adobe.com/)

‘Excuse me sir/madam, it seems like you’re reclining your seat a bit too far. Do you mind moving it forward a little bit, please?’

不好意思先生/女士,你椅背太往後了,如果你不介意的話可以調整一下嗎?







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關,訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡!► 了解詳情