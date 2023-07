加入最愛專欄 收藏文章

除了白色,甚麼顏色的衣服最能抵禦高溫?根據日本國立環境研究所一項實驗,將九種顏色的Polo恤放在戶外烈日下曬五分鐘,再對比表面溫度的變化,發現溫度差距超過攝氏15度!

九種顏色的溫差順序結果為:

(體感溫度最低)白色 > 黃色 > 淺灰色及紅色 > 紫色及藍色 > 綠色、深綠色和黑色(體感溫度最高)

白色及淺色比較涼快是眾所周知,原來紅色看似火熱,卻因為反射率很好而令體感溫度不容易上升,拋離一般心理上認為偏冷感的藍色!

過往諮詢的非正式統計,紅色的被喜愛程度算是比較極端,有人非紅不穿,也有人覺得俗氣而極度抗拒!其實穿紅色只要謹記「簡約」二字,讓紅色作為造型唯一亮點,切忌大濃妝、複雜髮型及大量飾品,便可避免土氣及添齡等不良效果!

Less is More 方程式:剪裁簡單俐落+ 飾品越少越好 + 簡約妝髮 = 時尚感!

另一不容易被接受,但證實了能提供與白色相約體感溫度的衣服涼快色 - 黃色!很多知道自己最佳色彩是黃色的客戶,即時反應都是難以接受,甚至抗拒,但當看過實物及學習穿搭建議後就會很放心。比如說彩度較低的淡黃色衣服,就不存在令皮膚更黃的問題,選擇柔和有光澤感的質料,例如被譽為綠色纖維的人造絲Tencel/Lyocell ,不論男女裝整體感覺看起來都很得體優雅!

男士西裝,體感溫度較低又百搭的顏色首推 — 卡其色系及淺灰色。卡其色系即大眾所指的大地色,我常糾正大家「大地色不挑膚色」的概念,是因為大地色常出現與膚色太相似,視覺上混成一體而呈現憔悴感及缺乏輪廓感!

穿卡其色系西裝的基本要訣,是要選擇與自身膚色有適度對比的顏色,內搭的顏色也要與外套有適度對比,才能營造層次感!剪裁必須合身,曾看過有男士穿著緊身的淺褐色褲子,遠距離乍看有光著下身的錯覺實在令人尷尬…

選對西裝顏色,不論內搭純色或有花紋的恤衫領呔,或是簡單的白T恤作Smart Casual 打扮,外觀與體感溫度都會比較清爽!







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎!► 了解詳情