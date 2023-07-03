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除了白色，甚麼顏色的衣服最能抵禦高溫？根據日本國立環境研究所一項實驗，將九種顏色的Polo恤放在戶外烈日下曬五分鐘，再對比表面溫度的變化，發現溫度差距超過攝氏15度！

九種顏色的溫差順序結果為：

（體感溫度最低）白色 > 黃色 > 淺灰色及紅色 > 紫色及藍色 > 綠色、深綠色和黑色（體感溫度最高）

白色及淺色比較涼快是眾所周知，原來紅色看似火熱，卻因為反射率很好而令體感溫度不容易上升，拋離一般心理上認為偏冷感的藍色！

過往諮詢的非正式統計，紅色的被喜愛程度算是比較極端，有人非紅不穿，也有人覺得俗氣而極度抗拒！其實穿紅色只要謹記「簡約」二字，讓紅色作為造型唯一亮點，切忌大濃妝、複雜髮型及大量飾品，便可避免土氣及添齡等不良效果！

Less is More 方程式：剪裁簡單俐落+ 飾品越少越好 + 簡約妝髮 = 時尚感！

另一不容易被接受，但證實了能提供與白色相約體感溫度的衣服涼快色 - 黃色！很多知道自己最佳色彩是黃色的客戶，即時反應都是難以接受，甚至抗拒，但當看過實物及學習穿搭建議後就會很放心。比如說彩度較低的淡黃色衣服，就不存在令皮膚更黃的問題，選擇柔和有光澤感的質料，例如被譽為綠色纖維的人造絲Tencel／Lyocell ，不論男女裝整體感覺看起來都很得體優雅！

男士西裝，體感溫度較低又百搭的顏色首推 — 卡其色系及淺灰色。卡其色系即大眾所指的大地色，我常糾正大家「大地色不挑膚色」的概念，是因為大地色常出現與膚色太相似，視覺上混成一體而呈現憔悴感及缺乏輪廓感！

穿卡其色系西裝的基本要訣，是要選擇與自身膚色有適度對比的顏色，內搭的顏色也要與外套有適度對比，才能營造層次感！剪裁必須合身，曾看過有男士穿著緊身的淺褐色褲子，遠距離乍看有光著下身的錯覺實在令人尷尬…

選對西裝顏色，不論內搭純色或有花紋的恤衫領呔，或是簡單的白T恤作Smart Casual 打扮，外觀與體感溫度都會比較清爽！







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