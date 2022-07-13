香港故宮文化博物館：於《同賞共樂：穿越香港收藏史》，細味香港收藏家數百年文物集古選粹

承上期，走進香港故宮展廳六，看《同賞共樂：穿越香港收藏史》，不免感慨，過去動盪百年，香港作為一個高效率貿易城市，一度擔當起護持中國文物的重要角色，並由許多有識之士參與貫穿其中，也因此，香港故宮並非北京故宮分館，而是透過人文精神及交流，展露這個城市默默建立的獨有特色。

不論耳聞目睹，抑或口耳相傳，中環荷里活道早期的古董文物買賣活躍，造就不少知識及品味培養，中國藝術品的收藏也變得非常活躍。但有關珍品及知識一直只在收藏圈內流傳，於1960年成立的國際級文物鑒賞組織「敏求精舍」也是近年才多向公眾展示珍罕藏品，例如去年在香港藝術館舉行的「聚道傳承——敏求精舍六十周年」展覽便傳誦一時。也記得，多年前曾赴一場由歷史最悠久，在西方最具權威性的中國陶瓷研究機構「東方陶瓷學會」在Hong Kong Club舉行的座談會，不乏專業的學術研究及交流，但始終跟大眾仍保持一定距離。

據官方資料顯示，《同賞共樂：穿越香港收藏史》是首個回顧香港收藏史的大型展覽，透過一百餘件展品，細述香港一個多世紀的中國藝術收藏活動，同時勾勒本地博物館發展的軌跡，並向一直為香港及海外觀眾弘揚中華文化精髓的收藏家、學者、博物館工作者及其他各界有心人士致意。

這個展期一年的展覽分四部分，展示20世紀中葉以來，香港私人收藏逐漸傾向對外展示的歷史，包括餽贈予公共博物館、設立私人博物館，還有不時籌辦本地及海外巡迴展覽。

第一部分帶引觀展者回溯20世紀初，外國商人往中國開展貿易的日子，當時糅合中西繪畫美學的「外銷油畫」興起，除了引得本地畫家爭相仿效外，錢納利（George Chinnery，1774-1852）在亞洲勾留半生寫下的風景畫也有份做成這股風潮。

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