北海道的「濕原之神」丹頂鶴：茫茫雪原上的一場鶴之歌舞

曾在北海道的秋天驅車在茫茫原野時，一對丹頂鶴驚鴻一瞥似的低空掠過車頂，翩然降落在草叢中。難以置信之餘，不免要反復確認：剛剛飛過頭頂的，確實是難得一見的「濕原之神」丹頂鶴無疑？直至目睹它們在灌木叢中悠然自在地梳理羽毛，才認定自己並不是在夢境之中。

雖然知道初秋時節，丹頂鶴們仍散落在濕原的各處棲息地，但還是決定再次拜訪曾在冬天去過的「阿寒國際鶴中心」保護區碰碰運氣。一直都相信，心誠則靈：第一隻來過冬的丹頂鶴，幾乎是與我們同時抵達。她美麗高貴，在濕地上低頭覓食的姿態都那麼儀態萬方，步伐優雅。隨著冬天步步逼近，它的夥伴們會陸續到來，在這裡相伴度過嚴冬，等待春天的到來。

走過北海道雪原的鶴居村鶴見台牧場，您可曾听說過一個真實的故事。丹頂鶴貴為日本國鳥，昔日曾因被大量獵殺，一度絕跡日本。至1924年才在釧路濕原發現了十多隻。這種候鳥從西伯利亞飛來過冬，因為缺少食物，闖進了渡邊留美婆婆的農田，有些丹頂鶴會一直逗留到春天才飛回俄羅斯。渡邊婆婆逐漸和這些丹頂鶴建立了友情，家境並不富裕的她甚至主動捐獻了自己原本收成不錯的農田，專門留給每年冬天從俄羅斯過來的丹頂鶴們。而渡邊婆婆持續60年在冬季白雪覆蓋時餵食丹頂鶴，鶴見台丹頂鶴的數量也增加了十倍，關於她與鶴的故事早已在當地傳為美談。 2019年4月26日晚，為了這種高貴優雅的生物而甘願奉獻自己所有，99歲的丹頂鶴守護者先驅渡邊婆婆安然過世。而冬季餵養工作已由婆婆的二兒子Shigehiro (71歲)接管，可歌可泣的動人故事仍在代代相傳......。

由於當地人愛護有加，當全世界丹頂鶴的數量和棲息地愈來愈少時，釧路的丹頂鶴卻逐年增多。每年冬季，丹頂鶴們就會離開無法捕到食物的沼澤地，聚集到阿寒鶴中心自然保護區，夜晚則將附近的河流作為自己的巢穴。在這個丹頂鶴的福地，鶴群結束了它們的遷徙生涯，從此成為北海道的「留鳥」，「釧路的丹頂鶴」更被指定為日本的「特別天然紀念物」。

由於丹頂鶴有銜運小樹枝或羽毛的習性，由此產生了鶴銜來稻穗後人類才開始從事稻作的「穗落傳說」。在日本，丹頂鶴更象徵幸福、吉祥和長壽，人們以折紙鶴的方式來寄託祝福之意。北海道的原住民愛奴族人，把生活在釧路濕原的丹頂鶴視為「濕原之神」，在冬雪天的日出早上，每當丹頂鶴迎著朝霞引頸高歌，愛奴族人都會下跪膜拜。

迎著晨光，阿寒保護區廣闊的雪原上，一群群姿態優雅如仙女的丹頂鶴起舞弄清影，讓人久久陶醉並為之傾倒。她們時而穿過林梢飛向天際，不時又有另外一群優雅滑翔降落......那年冬天的場景反復在我的回憶中閃現。丹頂鶴們無論在覓食，在梳理羽毛，或交頸踱步，或翩翩起舞，或輕盈飛翔，那姿態都高貴優雅得叫人心頭顫抖。轉瞬間，一聲清音打破寂靜，其他丹頂鶴相互呼應著，此起彼伏。雪原上一幕場面盛大的鶴之歌舞又上演了......

自此之後，早已被北海道魅力征服的心，又多了一份為丹頂鶴的魂牽夢繞，成為再訪北海道的理由。