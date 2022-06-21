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21/06/2022

如何應對無知與自負之愚？建立「常識的防線」！歷史學家塔奇曼：在沉浸式閱讀中，看清歷史真面目

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  • 李怡

    李怡

    1936年生，1956年開始寫作及編輯生涯，至今逾50年，任《七十年代》（後改名《九十年代》）總編輯28年。50多年來不間斷地在報刊寫小品文和政論，編輯和寫作均秉持忠於自己、質疑權貴、就事論事、不怕獨持異見的原則。近年有《細味人生100篇》《閱讀人生100篇》《感悟人生100篇》三本新書。

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　　應對無知與自負之愚有三個層次：

 

　　一是用真相和常識醫治無知；二是用見識與教訓預防災難；三是洞察人性，悲憫人心。

 

　　我認為最重要的是第一個層次，即真相與常識。

 

　　進入互聯網時代，看似擺脫了無知，但在大數據創造的「同溫層」，以及不實宣傳的洗腦下，一個「新無知時代」來臨。

 

　　盲從、戾氣、情緒化的一面，被社交媒體無限放大，結果極易被愚弄、操縱、利用。
無知者一方面懶於思考，另一方面是，當今尋找真相，其難度猶如大海撈針：

 

　　真相被埋藏：在資訊爆炸的時代，有價值的真相就像金粒，被海量的「資訊泥沙」掩藏其中。

 

　　真相被篩選：大數據時代，有些科學家會憑自己的喜好篩選實驗資料，有些歷史作家甚至會捏造歷史。

 

　　真相被篡改：少數掌握演算法者，為了讓真相替自己服務，系統地掩蓋、歪曲、篡改真相，為自己膨脹的野心、灰暗的慾望背書。

 

　　在這樣一個真相稀缺、洗腦愈來愈常見的時代，建立起一道「常識的防線」，是一個現代人追求精神自治的基本前提。

 

　　除了常識之外，抵禦謊言的最好方法，是和那些有能力尋找真相、有勇氣表達真相、絕不捏造真相的智者同行。

 

　　塔奇曼便是這樣一位值得尊敬的歷史作家，她為了探尋歷史真相，撲向原始文獻，包括未出版的私人信件、工作日誌、手寫的報告、公文中的便條……。

 

　　但是，塔奇曼並非一味堆砌史料，而是從海量的史料中，淘出金礦，精煉提純，讓讀者在「沉浸式閱讀」中，看清歷史的真面目。

 

本文摘自香港電台第一台 (FM92.6-94.4) 李怡主持的《一分鐘閱讀》。該節目逢周一至周五播出，並存載於港台網站 (rthk.hk)。

 

 

 

 

 

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