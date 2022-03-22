分手後最煎熬：心裏一直放不下！是念念不忘，還是不甘心？在不值得的人身上浪費心思，可笑！

分手時是難過、心痛，再夾雜著失望和迷失麼？

「雖然話佢本來對我就唔太好，一齊嗰時無咩重視我，好少陪我，有時間都留晒畀朋友。分手其實應該係好事啊，但分開之後，有段時間我都好耿耿於懷。」她苦笑的說。

「我記得你話佢對你唔好，咁做咩仲放唔低？！」

也許分開後最難的一關是心裏一直放不下，這才是最煎熬吧。

她的這段情我早就略有所聞，身在其中卻從來算不上開心。前男友對她不算好，在發展初段已沒有展露過誠意，連最基本的愛護或關心都沒有多做，後來一起了，更是急轉直下，長期冷落她。平日或周末的時間都留來見朋友，只有在僅餘的時候和她吃頓飯，或與朋友聚會後，著她等到凌晨時分才致電聊一兩句，反正她的存在有如幫他攝時間，可有可無似的。

大概過往的感情影響著她的判斷？這些年她的情路略為崎嶇，遇過不少奇形怪狀的人，不是若即若離，突然的無疾而終，便是已有另一半，想招她為小三。就是這樣的背景，當遇上這個他，貌似正常、真正單身的人，或多或少帶來了些希望，讓她不自覺的期望更多。

「我都唔明自己呀，一齊嗰時都唔開心，但為咗繼續，竟然一句都唔敢出聲。分手之後，佢間中會撩下我，每次咁樣都會影響我心情，畀佢搞到我更加唔知點放低。」她說：「可能覺得兩個人難得相遇，又付出過，點解會係咁嘅結局，所以咁多年嚟對呢段情都好執著，總係『銀住銀住』咁⋯⋯」

「你所講嘅執著，係唔開心定唔甘心？！」我試著幫她釐清狀況。

剛開始時，或多或少都有過一絲甜蜜和感動，只是後來他一次又一次的冷待，她以為自己包容一點、妥協一點，少為他的冷落而投訴，便得以保住這段感情？投入過、付出過，卻得不到回應，落得如此的結尾，夾雜過期望和失望，讓人更為心有不甘，耿耿於懷麼？分手後要斷聯，對方有意無意的「翻生糾纏」，在她面前多次招搖，讓她欲斷難斷，彷彿那一刻決定忘了他，他卻再次浮現眼前，勾起曾經的回憶。

「就算有過所謂的美好，但要忘的終該要忘。」

一起時未有多少甜蜜回憶，分手後他更是如影隨形的偶爾浮現，牽動她的情緒後再完美轉身。一個從沒多在意她的舊人，記在腦中是有多多餘？牢牢的抓著過去，不肯放下，痛苦的是自己，講多無謂，這種前度本來就不值得，廢人就是廢人，早就該忘了呀！

以為那場相遇，是代表著渴望的有可能有希望，誰知道過程沒有多好，空歡喜一場後更是傷痕累累。分手當下，是感到迷失或是沉溺於執著都好，有些人和事，完了便是完了，學懂放下，不值得的人便不要再浪費心思，記在心上了，為此等人物虛耗的心力和時間，都實屬可笑。