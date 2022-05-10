伴侶性慾旺盛，就是性沉溺？性關係健康與否，分別在於過程是愉悅滿足還是痛苦羞愧

伴侶不想做愛或經常想做愛，都會令人煩惱。前者憂慮自己失去吸引力，覺得對方不再愛自己；後者感到自己應付不來，還擔心對方是否縱慾和沉溺？

「我們已經不是新婚，但他的性要求仍然很大，他的情況是否正常，算不算是性沉溺？」已婚四年的她問。

「喜歡做愛就是有問題嗎？我從來沒有在婚外找其他人，難道想跟自己太太做愛，是錯和不正常嗎？」身旁的丈夫委屈地說。

夫婦間性愛，常有「正常或不正常」的爭辯。對我來說，性只有健康或不健康，分別在於性愛過程中，感受到愉悅滿足還是痛苦羞愧？

「日常生活中，你對性有沒有一種『唔諗唔得、唔做唔得』的不舒服和不由自主的強逼感覺？性行為後有沒有出現自責或羞愧的心理狀況？」我問他。

「沒有！雖然被拒絕的感覺不好受，但我從沒有強逼她跟我做。有需要時，唯有DIY，但自己解決的感覺當然比不上做愛。」他對性愛感覺的坦白，令我對他生了一份尊重和欣賞。

性慾旺盛及做愛次數多，就是性沉溺嗎？做愛次數，從來沒有一個標準，也不需要別人的標準來給自己作依據。就像進食，有人吃得多、有人吃得少，不能單憑食量大，就定義是「沉溺」。

性沉溺行為，是一種明知會導致嚴重後果卻無法控制自己去追求性行為，而且對性愛不但沒有感覺享受，還會出現焦慮、痛苦和自責。渴望做愛會因為「想做冇得做」而失望，性沉溺行為卻因為「不想做卻做」而內疚。

「我們可以如何面對我們之間的問題？」她對問題的導向，開始由先前的「他」轉為「我們」。

「不要強逼自己把不喜歡變成喜歡，因為抑壓會令感情關係出現距離。彼此真誠表達期望需要，就像此刻雙方用『我們』的眼界去對話和協調，就是最好的方法。」我對著開始面露笑容的他們說。

性愛次數的期望，會否由分別變成紛爭，關鍵在於愛。