母親節帶媽媽歎下午茶！四季酒店即製Crepe、新地；嘉里酒店韓風美點+護膚套裝！邊間下午茶Buffet最正？最啱打卡？

特首早前宣布食肆可重開八人一枱，讓市民可以與家人一同慶祝母親節，連特首都做足提示，各位乖仔乖女又怎可以沒有表示？禮物可以跟媽媽邊逛街邊買，餐廳就一定要預先訂座了！豪華晚餐以外，精緻下午茶也是不錯之選，一邊品嘗美點，一邊打卡拍照，更是跟母親享受溫馨時光的好機會！

香港四季酒店：即製甜點冧媽媽

提到下午茶，當然要由高雅的四季酒店說起，酒店的歎茶熱點The Lounge及Gallery咖啡廳都推出特別版母親節下午茶。The Lounge推出的母親節三層架下午茶，放滿精緻美點，讓人一眼心動，玫瑰紅絲絨蛋糕是在酒店招牌蛋糕中，散發香甜淡雅的玫瑰花香，令口感及風味更上一層樓；栗子雲呢拿蛋糕則刻意做成漂亮的帽子模樣，藉以歌頌母親的高貴氣質。其他美食還包括黑加侖子法式蛋白杏仁餅，以及鴨肝撻伴紅桑子白桃啫喱等，款款都做得吸引好吃。在5月7日和8日的母親節周末，更可在現場烹調櫃枱享用即製窩夫配雜莓、陳皮法式焦糖燉蛋和士多啤梨新地，如果媽媽喜歡吃甜一定Sweet爆，絕對不能錯過！

香港四季酒店The Lounge — 母親節下午茶

價錢：5月3至6日：$658／兩位用； 5月2日：$698／兩位用； 5月1、7和8日：$498／一位用，另加一服務費

供應日期：2022年5月1至8日

供應時間：5月3至7日：下午2時30分至6時；5月1、2和8日：下午3時至6時

地址：中環金融街8號香港四季酒店The Lounge

訂座或查詢：電話3196 8882、電郵dining.hkg@fourseasons.com

於5月7和8日的母親節周末，Gallery咖啡廳的母親節下午茶，將供應即席烹調的法式薄餅配雲呢拿雪糕，新鮮熱辣香噴噴；其他美食還包括慢煮八爪魚沙律、招牌桂花鬆餅配自家製青檸葉芒果醬等，最後不要忘了來自Omotesando Koffee的醇香咖啡，或由瑜茶舍帶來的稀有茶種好茶。

香港四季酒店Gallery — 母親節下午茶

價錢：$448／一位用，另加一服務費

供應日期：2022年5月1、7和8日

供應時間：下午3時至6時

地址：中環金融街8號香港四季酒店Gallery

訂座或查詢：電話3196 8882、電郵dining.hkg@fourseasons.com

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