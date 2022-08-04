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04/08/2022

細數Top Gun中的經典腕錶！除了Porsche Design和IWC，還有哪些充滿軍事風的黑色軍錶選擇？

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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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　　電影續集不是每一套都拍得好，但由湯告魯斯主演的壯志凌雲則是其中一個例外，全球票房接近13億美元，成為最高票房的20大之一，與此同時，戲內一眾演員所佩戴的手錶亦成為大家研究和追捧的對象。

 

Courtesy: Paramount

Courtesy: Paramount

 

　　戲內湯告魯斯戴的是Porsche Design 的Chronograph 1, 由Porsche Design設計並由瑞士Orfina製造。Chronograph 1是Porsche Design的第一集計時手錶，其特徵莫過於火紅色的秒針及全啞黑色的錶身及錶帶。Chronograph 1於1973年發行，所使用的機芯可以確保秒針在撞擊下仍然能夠正常運作，所以當年亦是德國軍部的裝備。不過早年的鍍黑技術(Physical Vapor Coating)沒有現在的好，所以錶比較容易弄花。那為甚麼2022年的電影戴那麼舊的錶? 原因非常簡單，1986年的壯志凌雲第一集就已經是戴 Chronograph 1了。

 

Courtesy: Porsche Design, thetruthaboutwatches

 

　　至於其他Top Gun學員戴的是由2007年開始已經和Top Gun(Navy Fighter Weapons School)合作並供應其飛機師所用的IWC佩錶。其中的IWC Pilot’s Watch Mark XVIII及Pilot’s Watch Chronograph都是現實中Top Gun畢業學員所佩戴的手錶並且不作公開發售。黑色的錶身用的物料是陶瓷(ceramics)，所以不再存在容易弄花的問題。

 

Courtesy: Paramount

Courtesy: IWC, monochrome-watches

Courtesy: IWC, monochrome-watches

 

　　黑色的錶很容易聯想到軍事風格，除了IWC外，Panerai亦有走軍事風的黑色陶瓷手錶Black Seal，走的是偏向海軍風格的路線。

 

Courtesy: Panerai, hautetime

 

　　如果你喜歡黑色手錶但想更特別一點，可以考慮一下來自巴黎的MAD。MAD並不是手錶製作品牌，而是一家專門改裝名貴手錶的牌子。MAD有一系列的鍍黑色手錶，自己第一隻見到的是全黑色的Rolex Daytona。現今除了各款Rolex外，MAD亦同時改裝Audermars Piguet及我的至愛Patek Philippe。

 

Courtesy: MAD Paris, Prestige Hong Kong

 

　　MAD的黑手錶沒有很重的軍事味道，反而是比較重時裝感；同時，除了黑色外，亦有白色、綠色、甚至彩色可供選擇。

 

Courtesy: MAD Paris

Courtesy: MAD Paris

 

　　若談及黑色軍事風手錶，又怎能不提Casio的G shock呢？

 

　　在實際情況下，我相信G shock 耐用程度絕對數一數二，而且價錢親民，最經典的DW-5600相信絶對是軍事風黑色手錶的性價比首選。

 

Courtesy: Casio, Hodinkee

Courtesy: 20th Century Fox

 

 

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