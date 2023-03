加入最愛專欄 收藏文章

現時職場上的工種有千千萬種,不少人都開始改變工作模式。有人選擇放棄穩定的全職工作,成為一名"slasher",有人嚮往「炒散」,亦有人偏好追求安慰的生活,做一份長工,有人因為生活需要而同時兼顧兩份工。那麼,這些不同類型的工作模式的英文分別如何表達?

1. Slash / Slasher / Slashie / Slash Generation / Slash Identity

斜槓族/斜槓人生/斜槓世代/斜槓青年

「斜槓族」是近年廣受熱議的流行語,源自符號「/」(斜槓)。這幾年來,愈來愈多人講求work-life balance (工作與生活平衡),尤其是疫情爆發後,社會狀態轉型,不少年輕人比較嚮往同時參與不同的工作,擁有有不同的身份,享受靈活性高的生活模式。

「Slash族」會以「/」(slash,斜槓)區分的不同身分,例如:

e.g. Zephyr, Lecturer/ Translator/ Writer/ Photographer (Zephyr,講師/繙譯員/作家 B/攝影師)

2. Freelancer / Self-employed person

自由工作者/自由業者

Freelancer一詞是用來描述一些獨立接工作的人,一般是以project-based形式接job,沒有僱主。

e.g. Charmaine is a popular freelance journalist.

Charmaine 是一位受歡迎的自由記者。

3. Casual Worker

炒散/散工

"Casual worker"本身意思為臨時工/散工,用以形容一直進行兼職工作的人,一般於工作數天前,甚至即日才知道會否有工作。由於散工糧期較短,發工資日期及模式也沒有太大規範,所以僱主可自由地管理炒散僱員。

4. Side-gig / side hustle / side job

副業;正職以外的工作;「秘撈」

在主要工作以外,於閒暇時間從事的其他工作稱作副業。 比較傳統的英文用語為sideline,side gig是常用的口語用字。其他相關的詞語還有part-time/full-time job兼職∕正職工作。

e.g. Peter is running a YouTube channel as his side hustle.

Peter 正在經營一個 YouTube 頻道作為他的副業。

5. Contract Worker

合約工人;合同工作

簡單來說,進行"contract work"的僱員會和僱主簽訂合約,並於合約期滿後離職。現時不少公司為了節省開支,更傾向於聘請合約員工,並會於約滿後發放"contract gratuities"(約滿酬金)。

6. Permanent / Regular/ Full-time Employee

全職員工;正職員工

一般來說,就是指有穩定而固定工作的打工族,大部分返朝九晚五/六。

7. Internship

實習

8. Part-time worker / Part-time employee

兼職員工

9. Take on a second job / Get a second job

同時兼顧兩份工

e.g. John worked at coffee shop as his second job.







