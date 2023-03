加入最愛專欄 收藏文章

你有否試過跟同事或是客戶在開會或者討論事情時,看不懂他們所寫的「商用縮寫」(Business Acronyms),如COD、IAM、ETA?那麼,這裡整理出來的商用英文縮寫(abbreviations)和首字母縮略字(acronyms),很可能正是您需要學會的職場英文專門用語。以下,我們來看看15個踏入職場後不能不懂的商用英文縮寫吧!

(Source: https://stock.adobe.com/ )

1. ASAP

“As soon as possible” 的英文縮寫,意思是「盡快」。

例句:

Send me the proposal ASAP.

盡快將計劃書傳送給我。

2. FYI

“For your information”的英文縮寫,意思識「供你參考」。

例句:

FYI, this is the update list I received just now.

供你參考,這是我剛剛收到的最新清單。

3. BTW



“By the way”的英文縮寫,意思是「順便提起」。

4. IAM

=In a meeting 正在開會中

5. EOD







(Source: https://stock.adobe.com/ )

“End of day”的英文縮寫,意思是「當天結束時」。

例句:

Ann, I will send you the details by tomorrow EOD.

Ann,明天結束之前,我會把詳細資料發給你。

6. ATTN



“Attention”的英文縮寫,用於表示信件的收件人。

7. N/A



“Not applicable”的英文縮寫,意思是「不適用」。

8. COB



“Close of business”的英文縮寫,指當日營業時間內或上班時間結束時。

例句:

Charmaine, I will send you the details by COB.

Charmaine ,我會於今天辦公時間內把詳細資料發給你。

9. COD





(Source: https://stock.adobe.com/ )

“Cash on delivery”的英文縮寫,即「貨到付款」。

10. TBD



“To be decided”的英文縮寫,意指有待决定。

例子:

No. of guests: TBD

嘉賓人士:待定

11. ETA

Estimated time of arrival:預計到達時間

12. TYT

Take your time:慢慢來

13. FAQ

Frequently Asked Question:常見問題

14. Qty

Quantity:數量

15. RSVP





(Source: https://stock.adobe.com/ )

Répondez s’il vous plait (法文)請回覆











