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日本人氣男星佐藤健因為演出愛情神劇《First Love》而爆紅，更被封為「國民男友」，擄獲萬千少女的心。

自出道後，佐藤健曾參與不少電影及電視劇的演出，其中電視劇除了《First Love 》外，還有《戀愛可以持續到天長地久》也深受歡迎。劇中佐藤健飾演冷酷毒舌的心臟科醫生，大獲好評，令粉絲冧爆。

他除了顏值高，演技也備受讚賞，無論飾演醫生、劍客、警察、廚師等角色，都令人印象深刻。

近期台灣黑松茶尋味推出新廣告，邀來佐藤健作代言人，這是他首次海外代言。片中佐藤健置身於不同的大自然美景，以充滿磁性的聲音，細訴春茶的珍貴，片末字幕出現：「相遇，如此耐人尋味」，最後廣告以佐藤健殺死人的眼神及笑容作結。

廣告長達一百秒，畫面充滿詩意，像一部浪漫的電影，加上佐藤健深情演繹，宣傳片推出後，網民紛紛留言，大讚男神帥極，更有粉絲大呼廣告只得一百秒那麽短怎夠，如果能看一百萬次就好了。

黑松茶尋味廣告：







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