18/05/2022
百年陳皮勝黃金？是茶人、文玩圈的泡水好物，也是注目收藏品！真假鑑藏需多鑽研
Alex Lai
Alex Lai
Alex Lai
資深傳媒人，行內人賞臉稱「黎公子」，興趣廣泛，也愛收藏，囤積居奇漸變日常。曾於英文虎報、明報集團、國泰Discovery 雜誌、蘇富比及新世界發展集團等供職，專責編採及管理工作，曾合著出版《我們的好時代：香港六、七十後自述》。自2013年開始投身拓展水墨文化推廣及策展，埋首社交媒體及展覽文字創作，並任廖永雄多個水墨展覽、Miele “A Traditional Taste”及大館《日安時刻》展覽項目的編輯夥伴。近年晉身另一身分——輔導治療師，融會個案治療及人生經驗，藉此探索欣賞生活中讓人耽美的事物。
IG: @alexsklai
香港‧寶‧藏
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老人家智慧可算是一種流動的非物質文化遺產，例如沖泡一壺老陳皮水用以消膩消胃氣，便是「house wisdom collection」。剛巧友人捎來一片30年老陳皮，澆以沸水，瞬間激活滿室馥郁橘香，醒胃也醒神，也就想起了這些收納過的生活健康指引。過時過節，每每忘不了這些細碎。
明朝李時珍《本草綱目》這樣記述：「柑皮紋粗，黃而厚，內多白膜，其味辛甘今天下以廣中（新會）采者為勝」。據中醫師說，陳皮有鎮咳祛痰、開胃生津、治療胃痛、嘔吐、便秘、降脂、保肝、消水腫、治療感冒，與預防心血管疾病的功效。
說來有趣，對陳皮的認知，在以上提及中醫入藥前，最初只是曬乾的橘子皮，自小是蒸泥鯭、煲紅豆沙用的調味料；對茶人、文玩圈裏的人來說則是一種可泡水的好東西。到近十數年，陳皮開始以收藏品之名被關注。
一般來說，陳皮必須陳化三年以上，才可以擔起陳皮之名。陳化日子越久，其價值也越高，味道也越是香醇。當中，以新會出產（因地理環境條件優越）的上等大紅柑陳皮柑油含量高，既飽滿亦皮薄氣香，較其他產區優勝。
習慣每年一度檢閱九缻家傳陳皮，開蓋時每每迎來陣陣撲鼻陳香，把它們逐片摸上手，好像又變薄變脆了一些，有的更黑得發亮，記憶所及至少該有50、60年之久，是歷史的味道。
不過，陳皮巿場，不免魚目混珠，難以鑑定年份，但脫不掉「正二刀」或「正三刀」的製作工藝；或純以陳年效果比較，真陳皮的內囊看來較立體，會浮鬆脫落，但顏色變化不明顯；表皮色澤呈不均勻的紅黑色，紋理清楚，有輕微油光，甚至透光，愈陳愈薄；說氣味，陳皮年份愈久，陳香愈醇厚，還隱然透出陣陣陳樟香。
屈指一算，品嚐過用陳皮入饌的菜餚，有黑蒜棗皇陳皮蒸斑球與川貝陳皮燉津梨⋯⋯ 近年卻興起柑普來，把普洱填進挖空的原個陳皮裏——日前才被朋友譏諷，陳皮與普洱根本兩回事，別被crossover的marketing或所謂rebranding蒙蔽，你說呢？
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