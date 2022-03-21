踏入Web 3.0，NFT和Metaverse的未來，如何能進一步釋放？

翻查紀錄，原來對上一篇在這裏寫的專欄文章，剛好是一年前（2021年3月20日）。

朋友都在問，點解咁耐唔見我寫嘢？

回想，其實也真的沒甚麼特別原因，只是自己在上年初剛好接了新的工作，一方面想專注事業，再者我寫專欄也寫了一段時間，或許是時候take a break，思索一下自己未來計劃吧。

因緣際會，近年有幸以一個相對自由的身份，遊走於「學界」（academic）和「商界」（business）之間，漸漸對於兩個圈子之間的異同有更深切的體會。

先說說在學界的經驗。

在港大Global Creative Industries兼職任教的第三年，本學期一開課冇幾耐，恰恰撞正第五波疫情肆虐，校方無奈宣布未來一整個學期都會轉為Zoom網上教學。

經歷了過去兩年的斷斷續續的「網上、實體、網上、實體 ⋯⋯」教學生活，我想學生們都早已「習以為常」了吧。

但是「慣」還「慣」（「就係因為我哋乜嘢都慣晒，先搞到你哋咁。」⋯⋯），並不代表我們要消極地hea教或hea學的。

相反，我早在第一課就跟學生說，今個學期，我將會盡我所能，把課程內容重新設計，由原來的專注於傳統藝術世界的運作，改為以NFT和 Metaverse（元宇宙）為核心的內容，務求讓學生們可以在十個星期內掌握NFT和Metaverse這兩大topic的基本認識，更好地準備迎接Web 3.0時代的來臨。

經過幾個星期的密集式上課，學生的反應是頗為正面的。

他們不只對於NFT和元宇宙等新興產業表現出極大的興趣，部分學生在課堂中所提交的有關NFT和Metaverse的business proposal，無論在內容、創意、presentation等方面均令人喜出望外。

我實在為我的學生感到十分自豪，這也同時加強了我對於NFT和Metaverse未來人才發展的信心。

但是，NFT和Metaverse的未來，是否一如市場上的那群好事之徒講到前景咁風光明媚呢？

以我所見，儘管不少國際奢侈品牌和藝術界早已進軍NFT和元宇宙世界，但亞洲市場對於NFT和Metaverse等新科技的基本認知和商業應用仍然處於非常初階的階段。

這也難怪，畢竟NFT和Metaverse還是非常新的舶來品。而在市場上，我們除了看見少數娛樂圈明星的so called賣個滿堂紅的成功例子，我們幾乎看不見有多少人會認真去思考和討論如何可以更好地利用NFT和Metaverse，把兩者的長遠商業價值（而非短炒）以及非商業潛能（例如：藝術、文化、創意、教育）進一步釋放。

如果我們真心希望NFT和Metaverse的未來可以發展得更好、更全面、更可持續（sustainable），我認為除了需要更多後來者的參與，本地商界、金融界、科技界、藝術文化界實在需要更多領袖和持份者站出來，分享其對於Web 3.0未來願景的看法。

謹以此專欄，拋磚引玉。期待和大家繼續分享更多藝文界的所見所聞。





