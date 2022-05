《槍擊瑪麗蓮》即將上拍，估價2億美元！Andy Warhol：當代藝術的救世主

最近在Netflix看了《The Andy Warhol Diaries》,重燃了自己對於這位逝去將近35年的美國藝術家的興趣。

這套一連六集、根據Andy Warhol的日記(由Pat Hackett編輯)而拍成的紀錄片,一出來便獲得廣泛傳媒的報道:Time Magazine評為“brilliantly executed”;英國Guardian的TV Review也給予四星評分(五星為滿分)。

對於當代觀眾而言,Andy Warhol 究竟是一個怎樣的存在?

儘管這位「美國波普藝術之父」已經離世多年,他在今天的全球藝術市場的地位依然舉足輕重。

近日,佳士得拍賣行宣布將於五月舉行的紐約拍賣會推出Andy Warhol的一幅1964年作品《槍擊瑪麗蓮》,作品的拍賣估價為2億美元,比起Andy Warhol的一幅1963年作品《銀色車禍(雙重災難)》在2013年由蘇富比拍賣行創下的拍賣紀錄1.05億美元高出差不多一倍價錢,有機會成為拍賣史上成交價格最高的20世紀戰後藝術品。

先看看拍賣行怎樣介紹這件藝術品:“The most significant 20th century painting to come to auction in a generation, Andy Warhol’s Marilyn is the absolute pinnacle of American Pop and the promise of the American Dream encapsulating optimism, fragility, celebrity and iconography all at once. The painting transcends the genre of portraiture in America, superseding 20th century art and culture. Standing alongside Botticelli’s Birth of Venus, Da Vinci’s Mona Lisa and Picasso’s Les Demoiselles d’Avignon, Warhol’s Marilyn is categorically one of the greatest paintings of all time and a once in a generation opportunity to present this masterpiece publicly at auction.”

先不論把這件Andy Warhol作品與波提切利《維納斯的誕生》、達文西《蒙娜麗莎》、畢加索《亞維農的少女》這些早已公認為歷史上最偉大藝術作品相提並論是否合適,我們實在不得不佩服拍賣行在推銷Andy Warhol時所展示的那種「無所不用其極」的創意。

事實上,如果Andy Warhol仍然在生,相信他也會非常認同,這種「創意」本身,根本就是另一門(甚至是更不容易的)「藝術」。

就像他曾經所講的:“Being good in business is the most fascinating kind of art. Making money is art and working is art and good business is the best art.”

是的,在這個時勢,要做好一門生意,殊不簡單。

講到Art Business,Art Basel和UBS在上周公布了上年度的全球藝術報告。喜出望外的是,2021年的國際藝術市場錄得650億美元的交易額,不僅在逆市中不跌反升(比2020年的十年低位回升了29%),交易額甚至比疫情前的2019年數字還要高。這正好再一次反映了藝術市場的「反周期」的本質,情況一如2008年全球金融海嘯後藝術市場的「逆勢增長」表現(詳見下圖2009-2010年的數據)。

在650億美元的全球藝術品交易額以外,全球藝術報告也特別统計了在去年急速增長的NFT藝術市場的交易數字:去年的NFT藝術品及其他收藏品(collectible)交易總額為111億美元(注:報告只納入了Ethereum、Flow、Ronin三個區塊鏈的交易數字),當中NFT藝術品佔26億美元,比2020年升逾100倍!

展望今年,藝術市場的表現將會如何?

在受訪的來自十個藝術市場(包括美國、中國、英國三大藝術市場)的2339名HNW高淨值收藏家中,53%表示有意繼續收藏藝術品;超過一半(56%)表示會在2022年計劃購買Digital Art;88%表示會在2022年計劃購買NFT Art。

賣家方面,62%的藝術經紀和81%的拍賣行均預計本年的藝術品交易將會有所增長。

縱觀以上環球藝術經濟數據,大家覺得Andy Warhol的《槍擊瑪麗蓮》會成為繼達文西後的當代「救世主」嗎?

我們拭目以待。