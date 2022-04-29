內服有助改善腸道健康，外塗更可提升護膚效果？把益生菌塗在肌膚有甚麼好處？

很多人的營養補充品名單都有益生菌，因為現代人工作繁忙、生活壓力大，加上不良飲食習慣，腸胃特別容易出問題，不是拉肚子就是便秘。（我的貓都因天生容易拉肚子，要每天吃益生菌）

我們的腸道內超過千種菌種，有益健康、幫助腸道菌種平衡的益生菌，會因長期不良生活及飲食習慣而減少，市面上有很多種不同益生菌，不同類型的益生菌具有促進腸道健康、改善過敏體質、調節免疫系統、維持皮膚及私密處健康以及提升正面情緒等等 ，建議大家購買前請教營養師或藥劑師。

數月前我在Fancl進行過健康測試，雖然我表面看來不算太肥胖，但內臟脂肪有點「踩界」，顧問除了建議我多菜少肉，另外每天用餐時服用4粒內脂消解營養素 （新配方是3粒）—「當中的益生菌組合，能平衡腸道環境，達致內脂逐漸消解，配合黑薑精華解脂消脂，長期食用，有助重塑易瘦體質。」其實我還未再次檢查，未知內脂的進展如何，只能說宅在家幾個月，目測沒有發福。

查詢：Fancl

早前朋友送我一瓶Young Living Life 9，希望幫我改善濕疹問題，配方含有源自9種強效益生菌組合的活性益生菌，幫助腸道益菌平衡，從而提升整體正常的免疫力。剛巧另一半的腸胃不穩定，而這款每天只需早上服一粒（比較容易記得按時服用），於是借花敬佛，他服用後表示腸胃有改善，提我記得再買。

查詢：Young Living

近年有研究報告證實好菌可以令肌膚更健康，因此有品牌採集這些益生菌並培養至足夠數量後添加入乳液，用在皮膚炎患者身上效果不錯，然而採用天然方式培養製作產品成本甚高，目前在市場上並不普及。

大部分品牌將對益生菌有營養價值的「益菌生」（也就是益生菌的食物，像是膳食纖維、果寡糖等），或是「好菌萃取液」添加入產品中，這些被發酵的物質（米、納豆、酒等）會變成小分子化的胺基酸、有機酸、小分子維他命B群等，幫助保濕、水油平衡以及維持角質層健康，大家熟悉的SKII神仙水和S:um37奇蹟活酵肌密精華，都是 「益生菌保養」的概念。

剛收到瑞士研發的Clean Beauty品牌 EVOLCARE推出的「益生菌護膚系列」，主要針對改善肌膚微生態平衡，減少長時間戴口罩而引發的肌膚煩惱。三款基本護膚品包括：Harmony 益生菌平衡爽膚水、Rosé 益生菌修護精華、Serene 益生元輕盈面霜，配方加入益生菌（乳酸桿菌發酵物）及多種從天然成分提煉的益生元（如α-葡聚糖寡糖、菊粉、果糖），兩者具促進益菌的健康生長，讓益菌抑制害菌，重新平衡肌膚微生態，鞏固肌膚屏障，減少炎症發生，維持肌膚健康 。

喜歡EVOLCARE 的獨立包裝設計，一來可減少合成防腐劑，確保成分新鮮及衛生，二來作為新品牌，顧客試用新產品時，除了能用量準確，又能清楚知道用到第幾日有改善，喜歡的話繼續用，不喜歡的話轉贈別人也衛生。

查詢：EVOLCARE

回想第一次聽益生菌護膚品是早年認識的ESSE，它是少數含有活性益生菌的南非護膚品牌。其中Probiotic Serum全方位益生菌平衡精華液為全球首支蘊含活性益生菌之精華液，每毫升均蘊含超過10億活性益生菌，當活性益生菌於肌膚表面遇水，便進行生化作用，即時平衡肌膚PH值，鞏固肌膚防禦力，令肌膚更緊緻﹑飽滿﹑更富彈性。記得當年我試用時因不太喜歡其香味而轉贈朋友，及後聽幾位化妝師朋友都力讚方知走寶。

查詢：ESSE