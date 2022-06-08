最新研究！每天吃一隻雞蛋，有助降低患心血管病風險！那麼應天天進食嗎？

雞蛋，經常與膽固醇扯上關係。也因為這個原因，雞蛋經常被質疑是否適合有心血管疾病人士食用。上月刊登的一項最新研究結果顯示，每天進食一隻雞蛋，有助降低患上心血管疾病風險；而研究人員亦似乎找到，究竟進食雞蛋怎樣達成這個效果。

早於2018年，有一項中國研究，分析了住在10個不同城市、接近50萬成人數據，發現平均每天進食一隻雞蛋人士，其心血管疾病風險明顯較低。除此，定期進食雞蛋人士，因心臟病死亡率及因中風而死亡率亦同樣相對低。可是，這個研究找不到因由。所以，今期公布的，就想為這個題目找多些答案。

最新研究：進食雞蛋增加有益代謝物

今次的研究，分析了超過4000位參與者的數據；當中約3400位還有心血管疾病，另外的則沒有。研究人員主要分析參加者的代謝物。代謝物，就是當消化及吸收食物及營養素的時候，身體於這個過程所製造及所使用的新陳代謝物質。研究人員測量度了225款血液代謝物，確定了其中24款與進食雞蛋有關係。

經過分析發現，平均每天進食一隻雞蛋人士，其血液中的蛋白質（名為載脂蛋白A1）水平較高。此蛋白是好膽固醇HDL其中一個關鍵組成物質。研究人員指出，這組參加者數據亦同時顯示HDL體積增大及數量增加，有助清除血管中的壞膽固醇，可能就是這個原因從而防止心臟病及中風的風險。

另外，研究人員亦特別確認了當中14個代謝物與心臟病有關，分析結果亦指出，相對不吃雞蛋或偶然才吃雞蛋人士，每天一雞蛋人士，血液中好代謝物水平會較高，而壞代謝物水平會較低。

既然有助預防心臟病，應天天進食雞蛋嗎？

每次談及雞蛋，都會有讀者問，可以每天食一隻、兩隻或多少隻雞蛋的問題。其實，營養素、藥物、補充劑等會有上限；但天然食物，通常都沒有上限的，除非是致癌物，例如加工肉。

如有高膽固醇，某些醫護人員會建議避開雞蛋。但其實，在我去年的文章也討論過每日可以吃多少隻雞蛋？，沒有證據顯示定期食雞蛋會引致心臟病。今次這份研究結果只是指出，雞蛋對心臟健康有益的；所以如果你喜歡進食雞蛋的，不需要特別避開。

至於是否要日日食，當然不是。這個研究指出每天一隻雞蛋有益處，並不是建議你天天都要硬食一隻。對心臟病有益，不單止是雞蛋，還有深綠葉菜、顏色鮮艷水果、豆類、益生元及益生菌、富健康脂肪的食物如海鮮、牛油果、果仁等。如你有三高／四高，建議先諮詢註冊營養師進行飲食評估，再設計適合你健康狀況的餐單。