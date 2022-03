Fifty Shades of Love節目每集都會以Chat Chit或訪談形式,邀請不同的嘉賓,和大家討論不同的大熱兩性關係話。 第五波疫情爆發,社交生活大受限制,就連想跟伴侶簡單的食個晚飯、看齣戲,在周末約會一下都不能。疫情下的戀愛生活,真的變得異常納悶,對情侶來說,可說是一場關係大考驗。疫下工作有新常態,在戀愛方面又發展出哪些新常態?日對夜對的Work From Home、Dine at Home生活,對情侶來說,又是好事定壞事?一起來聽聽主持們的親身分享!

