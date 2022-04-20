交友App高手詳盡分享！第一次約會，最好相約在哪裏？哪裏最能進可攻，退可守？

第一次約會該相約到哪裏？餐廳、戲院、遊樂園？熱衷於交友App，經常約不同女生見面的他，可有獨特的見解吧。

「交友App實在好方便，掃幾掃就識到人，慳返唔少時間同錢，好過等朋友介紹或者報名去Speed dating囉！」他直接的說。

「約個App友見面，第一次應該去邊呢？」我笑著問。

沒用過交友App兼身為女生的我，很少主動安排第一次約會，我著實有點好奇，在網上相遇的人，期待能和對方進一步，實際上卻是從未見過面的兩位，到底初次約會的情景會是如何？

他玩交友App當然不只是喜歡透過冷冰冰的手機和別人聊天，亦不單求認識對象或拍拖，大概能和不同女生相約見面，也是他排遣寂寞、解悶的一個方法吧！

和一直只在網上「神交」的陌生人約會，有甚麼要注意？App常客的他是這樣說的……

「約下唔同女仔真係無咁悶㗎，哈，我話約去Cafe就最好啦！」

「Cafe？唔係一齊食餐飯好啲咩？」我是個不能肚餓的人。

總覺得約會要有誠意的我，是「用餐派」的支持者，偏好兩個人花些時間吃個飯，聊聊天，了解對方的飲食喜好、用餐禮儀，這才是一場正式的約會嘛。當然不是人人都像我這樣想，尤其愛瘋狂約會的他，更不會如此！

「Lunch都OK嘅，但dinner就唔好啦，don’t want to be locked in for few hours！」他果真熟練得很：「喂呀，你估出黎見面嘅，一定得咩？喺App度好，但真人隨時差勁遠，有啲又悶又奇怪嘅人，真係傾幾句已經唔想理佢，又或者睇相好得，但真人……嗰啲見一陣都想閃人啦！約去Cafe就好，唔啱唔駛見咁耐，請埋佢飲杯咖啡都唔會太肉赤呀！」

和一個素未謀面的陌生人相約，不確定對方是何許人物，約會地點的輕鬆氛圍固然重要，能否易進易退更是個考慮的因素。約在Cafe就很不錯，要是對初見面的她有興趣，便繼續聊個天南地北，甚至直落逛個街，延續約會的時間。要是零興趣、悶場乏味、照騙太誇張、對方樣子貨不對板時，喝完這杯咖啡便就此完結，最多只是一個小時，輕易找個借口逃脫也不至於太難。

尤其慣常約會的人，更會考慮到每場見面都牽涉時間和金錢這些基本成本，Cafe的一杯咖啡價錢，剛好不多不少，要展示風度也最多是請女生喝一杯，花費不大，約多幾位都不至於太傷銀包呀！金錢、時間都更為彈性，約在Cafe可謂「進可攻，退可守」也！

低風險，低成本，就是和交友App「網友」相約的皇道呀！