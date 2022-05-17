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17/05/2022

一個大使，一個死慳死抵，與「月光族」伴侶一起，看得到未來嗎？

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  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

    港女講男

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　　「佢成日都話無錢，平時我出晒約會洗費，佢月頭已經洗左半份糧，個個月都『月光』！」他半反著眼的說。

 

　　「咁佢有無儲錢或其他副業？」我忍不住問。

 

　　「無啦，最叻就係洗錢囉，成日要買新衫、新袋，洗完自己份糧就問我拎！」

 

　　他女友收入普通，卻是個有要求的人，要吃好、住好、玩好，每個weekend都要吃一頓近千元的晚飯、staycation要5星級酒店兼upgrade多重享受，平時買東西必追求牌子，一切都要高級享受才是人生呀！

 

　　「佢最近問我幾時結婚，講到呢樣，我更加睇唔到將來，佢咁大洗，點結婚？」他嘆了口氣。

 

　　伴侶是月光族的苦況，我懂，某位前度是其中的表表者，普通打工仔一名卻堅持越級品味，衣服要名牌、背著不知名牌子卻數千元的布包、追求新款電子產品，這月換過萬元新手機，下月又入手數萬元的相機，信用卡能用便用！所以工作了十多年，他戶口連幾萬元的餘額都沒有，買藍籌股票收息的本金拿不出，還妄想聽「微訊妹妹」炒細價股能發達也。對自己慷慨得很，卻對我分毫必計，沒有良好的經濟條件，卻有無止境的物慾，誰想跟他有將來！

 

　　當身邊不少朋友，早就有人生、理財規劃，有著投資、存款或早已夠首期，買樓或當上「包租一族」。然而看著身邊那位，繼續精於吃喝玩樂，豪花豪洗，真是頗為無言。

 

　　生活要過得好、用得好，自己可有相對的財力負擔得起麼，還是像他女友那樣月月清，隨時兩手一攤，旨意男友多多資助？當另一半是月光族，那不只是一個人的事，她享受的物質生活，也隨時拉低了他的生活質素。為了維持關係，逼著自己省吃儉用，為對方的生活埋單，行嗎？

 

　　也許兩個人在一起，不單只是雙方性格、相處，就連金錢觀都同樣重要。大家對錢銀的看法和管理是否一致，收入和付出不對等，一個「洗腳唔抹腳」，一個「拼命死慳死抵」，能走下去麼？

 

　　說到錢，不是只有現實或計較，兩個人是生活的共同體，經濟成熟、獨立，是維持日常生活質量和將來累積財富的關鍵呀。一點規劃也沒有，誰也會嫌棄吧！

 

 

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