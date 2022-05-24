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24/05/2022

3大最討厭的女友類型，讓男人抓狂兼速逃！你擁有類似可怕性格特質嗎？

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  • 妮洛

    妮洛

    浸過幾年鹹水的港女一名，喜歡港男的同聲同氣，卻不算特別鍾情港男。
    愛幻想，愛浪漫，貪玩又愛簡單的雙重性格，喜歡戀愛也享受自由。
    最想擁有的不過是簡單的愛情，而簡單的往往最難 ...。

    港女講男

    隔周二更新

　　男人最避而遠之的女人type，可不一定與樣貌、外型有關，任憑對方有女神的外表，但性格不好，依然會乏人問津！談戀愛不只是單單一個「愛」字，從感覺出發，亦需要足夠的戀愛EQ，懂得互動、相處，才能好好地維繫關係。三大最討人厭的女友類型，你可有類似的特質？

 

第一類：控制狂型

「你去咗邊？見邊個？」

 

　　明明想開心戀愛，卻突然多了一個瘋狂版「阿媽」？日管夜管，早check晚check，無論是他的行蹤動向、生活大小事，她都要牢牢掌握，定時查勤，事事也得向她稟報。甚至另一半的時間安排，例如一星期要約會幾次、見面多久、要日痴夜纏還是能有私人空間等，都由她來支配，稍為不從便隨時惹來質問一番，懷疑是她的強項！

 

　　難就難在控制狂的她不是不愛，而是以自己的方式去愛，為拍拖而斷六親，也要求男友一樣把她放到生活中的首位，時不時的瘋狂掌控、生氣呷醋，真讓身邊那位被困得透不過氣來，莫名其妙的受罪呀！

 

第二類：雙重標準型

「你唔得但我可以囉！」

 

　　有種女友很喜歡定下不同的規定，甚麼事都要對方依從，但自己呢？例如拍拖後要男友扔掉前女友的東西，自己卻保留著前任送的禮物；要他與女性朋友斷交，但她繼續和男性好友毫不避嫌；逼著他公開感情關係、定期放閃，她卻以低調為名扮單身；又或是要對方節儉存錢，自己倒是shopping無極限……反正就是不許他那樣做，自己卻講一套做一套！

 

　　女方可以，男方卻不行，用雙重標準地相處，只有她話事的關係，卻不懂得從對方的角度去想，誰能過得心甘情願？就像一隻寵物被圈養著，這樣走下去很累吧！

 

第三類：公主病型

「吓，你梗係要就晒我啦！」

 

　　誰也希望被男友捧在掌心疼，但被愛的同時，便能任意妄為，公主病發作麼？ 凡事一開口便要求多多、要男友多番遷就、吵架從不講道理、不道歉，就算是自己錯了，還要對方妥協和認低威，才符合愛她的資格。公主的準則，彷彿男友怎麼做都不對！學不會尊重和珍惜，時時刻刻的嬌縱任性、隨意黑面、發脾氣，公主病病患不只讓身邊朋友受罪，最大的「苦主」肯定是男友呀。

 

　　就算他再喜歡這個女友，但日以繼夜的放肆、耍性子，不懂得顧慮他的情況或感受，誰也會受不了，放棄「公主」，轉作「逃兵」之日不遠矣。

 

　　一個任性自我的女生，並不代表佔盡上風，擁有戀愛話事權，不過是讓男人愈來愈愛不下去，也把這段感情逼到絕路吧！

 

 

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