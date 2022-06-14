女友魅力變成男友壓力？是享受被追，還是不懂拒絕避嫌？男人一旦說要安全感非同小可！

她一向是名「桃花女」，身邊長年圍繞著不少追求者，男友亦從不「斷層」，但每段感情總是維持不久便易出問題。

「呢排男朋友成日check我行蹤，勁煩呀！」她皺著眉說。

「你做咗咩畀人懷疑呀？」我冷笑一下。

「佢話知我多人追，對住我無安全感喎，咁人哋鍾意我，我當係朋友啫！」

「喺佢眼中，男性朋友同後備男友應該無分別，你檢點下啦，哈！」

「人地追我唔通我錯？女朋友多人追，佢應該高興同有面囉，做咩反過來怪我！」她撅著嘴的說。

為安全感而投訴，以為只是女人所為？但同樣地，男人亦需要安全感吧，只是他們平時沒說出口，一旦說出來就代表情況嚴重呀！

外表亮麗、性格熱情的她，若論吸引力，固然是不容置疑，名副其實的桃花體質也。是享受被追、來者不拒，還是不會拒絕、未懂得避嫌，真是不得而知了。招來無數的狂蜂浪蝶，卻不作處理，甚至有意無意向男友炫耀，魅力太旺，反而直接或間接地令她每段關係都搖搖欲墜。

雖說偶爾讓男人有危機感是小心機，讓他不至於take you for granted，但行徑、處理手法才是關鍵所在。經常掛在嘴邊、甚至是樂於其中或鉅細無遺的把追求者條件，相待細節都告訴男友，只會令他覺得危機四伏。這種坦白在他眼中無疑是威脅、示威的一種，他不是變得神經質，便是與她心生嫌隙，絕對是影響彼此感情！

「有無諗過，就算你無做咩，但你同啲男人熟啲，close啲，你男朋友都會呷醋㗎！」

即使她只把追求者當作兄弟，沒有身體接觸或親密，但誰說出軌只限於肉體上？也許她無對別人動心或彼此之間沒有發生甚麼事，與男性友人有過多的互動、說笑時略為親暱的言詞，在男友眼中已經是出軌的一種了。

是真的人見人愛，或是不懂得保持距離、不會拒絕都好，與異性間的界線還是該好好拿捏，保持一定的距離，才不會無心越界或讓男友誤會呀！