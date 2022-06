女友魅力變成男友壓力？是享受被追，還是不懂拒絕避嫌？男人一旦說要安全感非同小可！

雖說偶爾讓男人有危機感是小心機,讓他不至於take you for granted,但行徑、處理手法才是關鍵所在。經常掛在嘴邊、甚至是樂於其中或鉅細無遺的把追求者條件,相待細節都告訴男友,只會令他覺得危機四伏。這種坦白在他眼中無疑是威脅、示威的一種,他不是變得神經質,便是與她心生嫌隙,絕對是影響彼此感情!

