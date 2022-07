請珍惜伴侶真情流露的「三八嘴臉」！由曾經「無所不談」變成「無話可說」，雙方之間錯過了多少？

任職電腦程式員的C笑說:「I know that feel bro…… 我已經清楚到可以畫出她公司的人際關係圖,但又如何?我有時候想跟她談談我部門的東西,她就會直說『你跟我講這些有用嗎?我又不是IT人,我怎會聽懂,不要再說了』,就是這樣,永遠只有她逕自吐苦水,卻從來不理我的感受,我上班不高興又可以對誰講?」

You May Also Like