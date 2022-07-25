Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

25/07/2022

經歷一年無性婚姻，何以那渴望已久的身體接觸，卻變成消化不來的抗拒？

#兩性關係 #愛情 #夫妻 #性愛 #夫妻關係 #感情 #Love Philosophy #親密
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　性與愛，在婚姻中近乎缺一不可，除非彼此不再視對方為伴侶。

 

　　「我明白身體接觸的重要性，所以我會主動擁抱她，但她身體繃緊得像沒有感覺。擁抱本應有溫暖親密感覺，但在抱她時，我感覺到的是距離與冰冷。雖然她沒有推開我，我也有一種被拒絕的感覺。」他希望透過身體接觸增加夫妻親密感，所以太太的反應令他很失望。

 

　　「你希望透過多點身體接觸，改善你們在過去一年的無性婚姻情況？」我問他。

 

　　「即使沒有性行為，我也希望保持有其他身體接觸，這對維持兩個人親密感有幫助。」對於我的問題，他作了回答卻又像是沒有回應。

 

　　每個人都會用自己的角度演繹事情，但主觀視野經常隱藏偏差，所以我也邀請他太太分享對這段無性感情的理解。

 

　　「我有點弄不清他想甚麼？年多前，不知發生甚麼事，他對做愛的意欲突然減少。沒有性行為一年，近來他突然泠淡變熱情，主動吻我及抱我。」她繼續說：「他令我有點矛盾：一方面見到他主動作出親密舉動覺得開心，但對他不明所以的由冷變熱，我覺得有點突兀，也惹人懷疑。他主動抱我和吻我的親近，會不會只是一種表面行為的掩飾？」

 

　　夫婦無性一年，她不諱言懷疑過他有婚外情。即使她從沒將懷疑向丈夫提及，但兩人關係的張力和距離，雙方都感覺得到。隱藏在內心的懷疑和擔心，經過時間發酵，積聚的毒素更加濃烈。

 

　　她認同性是親密關係的重要元素，也渴望雙方重建親密，但又擔心他主動的身體接觸，是他給她的一個佈局。不掉進陷阱，傷害就減低；控制期望就減少失望，是她此刻以被動冷淡去回應他主動熱情的方法。

 

　　「如果疑惑不除及信任薄弱，任何身體接觸也可能與親密感無關。」我對他們說。

 

　　感情的世界，源於兩個人由心而發的心之所牽，卻容不下任何一方不明所以的自出自入。

 

 

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