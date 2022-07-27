「從交友平台認識的人，如何試探對方的虛實？」不存在希望的地方，反而愛得坦蕩？

朋友告訴我，她透過交友軟件認識了一位醫生，短暫交往數星期後，發覺對方似乎有意長遠發展，而我這位朋友自覺還未ready，於是便分了手。

我早知道她並不是全心在網絡世界找愛情，而是因為剛失戀了，所以急需一些排遣寂寞的伴侶，當察覺對方是「認真的」，她便退縮起來。

我聽起來覺得有點怪怪，她說約會過好幾位專業人士，但那些人全都是「認真的」，一心想用交友軟件找到結婚對象。關於這點，似乎顛覆了我對交友平台的既定觀感。詐騙黨、約炮、情外情、婚外情的我聽過不少，反而很想知道那些軟件遇上「認真的」對象，機率到底有多大？

究竟被騙的是我、是她，抑或那幫人確實是「認真的」呢？

在網絡世界查探一個人的虛實，不必具備專業駭客的技術知識，我有一位女友人自稱是情場上的起底專家，為認清一個人有時候會耍點心機。

「最基本是查閱對方的社交帳號通常追蹤甚麼，看他對哪些東西有興趣，例如女人可能喜歡看飲食、打扮、娛樂的專頁，有些男人則愛追蹤攝影、投資等等。我認識過一位男性朋友追蹤了很多使用中文帳戶名稱的女生，按進去便發現是一堆台灣辣妹，他幾乎每張性感相都按讚，有時候甚至會留言挑逗一番。這類男人其實算很坦白，因為他沒用假分身去替自己洗白，高手那些大概不止一兩個帳戶吧！」

「要留意會恆常給他按讚或互動的人，看看那些名字和頭像是否能對上交友平台的用戶，便能大概知道他對獵物有多主動……」她說。

「有些人白天工作時間回短訊的速度很快，但一到晚上就變得緩慢，這類人特別可疑，說不定下班後女友或妻子就在身邊，不能肆無忌憚地回短訊。通常我會趁晚飯時間給他們掛一通突擊電話，看看他敢不敢即時接聽，接通的話便要留意背景有沒有女人或小孩聲音。你知道嗎？很多女人不是一開始就有意破壞別人的婚姻，而是被騙成為小三，然後進退失據。」

「至於那人的工作，可以的話當然是交換名片，知道他的工作地點就最好，有機會抽個空檔埋伏在他公司樓下，看看他跟誰出入，我曾經揭發過某位男士原來約定了與女同事前後腳放工，我立即傳短訊問他下班了沒有，他竟然答我『還在開會』…… 真過份！」

遇過那麼多渣男，為何還用這個渠道交友？

「或許是因為這些平台都很坦蕩吧！大家都以交友為共同目標，你騙我嗎？難道你不怕我也在耍騙？人是善變的，即使朋友介紹給我的、起初明明很喜歡我的、深愛到談婚論嫁的，說一句感覺變了、不愛了，就可以推翻一切。既然同樣不確定，我寧可一開始就用玩樂的心態去迎戰，就看看我會不會成為那些幸運的成功例子；總好過我認認真真付出，然後換來一次又一次傷痛……」

我想，我懂得這種心態，與其繼續癡心錯付，不如賭一賭自己的運氣，在不存在希望的地方去尋找真愛。沒有希望，就沒有失望；最終如願找到了嗎？那就是我們真正的緣份。

說到底，交友平台的設立本非惡意，只是善良的人變得愈來愈少。