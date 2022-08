「踩雷不是意外，只是我們一直當局者迷」無法聽進去的勸告，最終劃成一道道愛的傷痕

有聽過「逢九」嗎?

老一輩說年齡尾數每到九字,那一年的運程會特別糟糕,迷信的人會刻意迴避,連慶生都不敢,希望能低調破解厄運。西方也有類似說法,指出很多人當面臨歲數「轉字頭」的關口,便很著意地尋求改變,以至做出一些重大決定,結果固然有好有壞,就看他們自己怎樣詮釋。

39歲的J宣布離婚了,「婚後沒多久我便知道丈夫出軌,我當時啞忍是因為不想失去他,更不想自動棄權將位置拱手相讓,我以為那個女人覺得沒趣便會退出,沒想過等到她提出分手,他又結識了另一個……」J說。

「我早說過你的縱容會導致他變成『出軌慣犯』,啞忍等於默許,你不給反應,他自然覺得出軌沒有後果。」

「就算我反對又能怎樣?逼他做選擇的話,恐怕先被甩的會是我,結果那一關我總算捱過了,證明那決定沒有錯,不是嗎?這一次,是因為『逢九』才會熬不過去。」

結果呢?除了多忍了數年之外,你還得到甚麼?明明可以作出警告或乾脆了斷,但短痛與長痛之間,她選擇了後者。

如果把失敗歸咎於「運程」會使人好過一點,我又憑甚麼反對?

這些年來,不止於我,很多親友都給她提供過理性分析,只可惜,感情嘛……就算她主動向你求助,想你給予意見,但在當局者迷的狀況下,再多苦口婆心的勸告都是徒然。

想起了梅菲定律(Murphy’s Law):Anything that can go wrong will go wrong……

規勸不了的,又豈止她一人?想一想,曾幾何時我們都是一股腦栽進苦戀之中,總算旁人告誡過那位他曾經作奸犯科、壞事做盡,我們還是抱有一絲希望,覺得他已經痛改前非,會為了我而重新做人。

我們一直以為自己正在賭運氣,卻不知道打從開始那刻,其實就只等真相敗露的一天。如旁人所說一樣,他最終利用你的信任,背叛出軌,謊話連篇,金錢欺詐,而你只能接受這一切「早知的真相」,然後默默承認自己信錯了壞人。

事實上,就算眼前是窮途末路,一旦愛上了,我們還是會選擇自身經歷這一劫;寧可受傷,不能錯過,不甘心還未愛夠就要放手。何時才能把那些忠告都聽進去?當傷到盡處,痛夠了,哭夠了,無法再愛下去時,人自然開始清醒,會突然回想起那些差點被看成詛咒的朋友諫言。

又或者,世上根本沒有所謂絕對正確的決定,只有千絲萬縷的因果關係;慢慢地,我們學會了拿揑說話的角度,明白過多意見只會造成彼此的隔閡,倒不如讓時間做見證。

朋友們,別怪我沒在危急關頭拉你一把,既然規勸無效,我只能靜靜守候,隨時準備在血泊中為你清理傷口。