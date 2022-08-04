全球國家陸續放寛入境防疫限制！計畫再次踏上旅途？你有認錯這5個熱門旅遊國家的首都嗎？

自2019年爆發疫情，全球旅遊業進入冰河時期。幸而現時歐洲國家陸續取消入境防疫限制，大家終於有機會再一次踏上旅途。

闊別機場多時，我們對世界陌生了嗎？讓我們一起溫故知新，以下五個熱門旅遊國家的首都，你知道在哪裏嗎？

1）巴西的首都是？

巴西是南美洲和拉丁美洲最大的國家。身為巴西第二大城市的里約熱內盧，雖然不僅是2016年奧運會主辦城市，更經常舉辦全球最盛大的嘉年華的地方，但是它並不是巴西的首都。

巴西的首都是巴西利亞（Brasília）。如果你認為巴西的首都是里約熱內盧情有可原。1960年，巴西因為要加快內陸開發，正式由里約熱內盧遷都至巴西利亞。

截至2013年，巴西利亞嘅人口估計大約有279萬。

2）澳洲的首都是？

悉尼（Sydney）是澳洲人口最多的城市和最大的金融中心，以海灘、歌劇院和港灣大橋聞名。墨爾本（Melbourne），是全國第二大城市，被稱為「澳洲文化首都」，集文化、教育、娛樂、飲食、旅遊於一身。可是，無論是悉尼，還是墨爾本，皆不是澳洲的首都。

澳洲的首都是坎培拉（Canberra），位於墨爾本與悉尼之間。雖然只是澳洲第8大城市，但是因為地理位置理想，最終被選作首都。你認為墨爾本是首都也不為過。1901 年至1927 年間，坎培拉正在建設中，墨爾本是政府臨時所在地。

3）土耳其的首都是？

土耳其是5個橫跨歐亞的國家之一。伊斯坦堡（Istanbul）不僅是土耳其最大的城市，更是經濟和文化的中心。1600年間，伊斯坦堡一直是帝國的首都，包括拜占庭帝國、拉丁帝國和鄂圖曼帝國。因此，伊斯坦堡一直都給予人們「首都」的印象，你認為它是土耳其的首都也不足為奇。

土耳其的首都是安卡拉（Ankara），是僅次伊斯坦堡之後全國最大的城市。1923年，土耳其獨立戰爭後，因為伊斯坦堡太接近敵人，所以遷都安卡拉。

4）加拿大的首都是？

多倫多（Toronto）是加拿大人口最多的城市，北美排名第四。雖然多倫多人以英文為主，但是市民使用的語言多達160 種。溫哥華（Vancouver）是加拿大西部主要城市，不僅人口密度全國最高，更是全球最宜居的城市之一。可是，無論是多倫多，還是溫哥華，都不是加拿大的首都。

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加拿大的首都是渥太華（Ottawa），是國家第四大城市。渥太華是加拿大的政治中心，坐擁眾多外國大使館和加拿大政府機構，例如加拿大議會、最高法院和總理辦公室。

5）瑞士的首都是？

蘇黎世（Zurich）是瑞士最大城市。它不僅是瑞士的交通樞紐，更是世界上最大的金融中心之一。日內瓦（Geneva）是瑞士第二大城，是聯合國歐洲總部、紅十字會總部和世界衛生組織的所在地。可是蘇黎世和日內瓦皆不是瑞士的首都。

你或許會認為伯恩（Bern）是瑞士的首都。這個說法並不完全正確。1803至1848年間，瑞士政府及議會在蘇黎世、伯恩和琉森（Lucerne）之間輪替。由於瑞士採行聯邦制，因此在是否設首的問題上未能達成共識。經過協商後，聯邦政府的所在地被稱為「聯邦城市」（Federal city），而非首都。因為伯恩於1848年被選為「聯邦城市」，所以伯恩並非法律上的首都，僅為事實上的首都。