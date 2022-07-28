英國近數十年有甚麼經典蛋糕？雪芒蛋糕、黑森林蛋糕、芝士蛋糕，7款最受歡迎蛋糕公開！你最like邊款？

英國人有多麼喜愛甜食，相信不用多證明。過去數十年間，英國經歷了多個甜品熱潮。本周，讓我們齊來了解，在過去數十年間，英國有甚麼標誌性的蛋糕？當中你又試過多少？

1950 年代：雪芳蛋糕（Chiffon cake）

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1950 年代，因為英國人剛剛走出戰爭，所以喜歡又高又大的雪芳蛋糕為晚餐帶來歡樂或者驚喜。你認識雪芳蛋糕嗎？它由大量蛋白發打而成，口感鬆軟輕盈。因為雪芳蛋糕以植物油取代牛油，所以雪芳蛋糕不會像傳統的牛油蛋糕般變硬或者變乾。

1960 年代：檸檬蛋白酥皮批（Lemon meringue pie）

在1960 年代，鮮艷的色彩是當時潮流的趨勢，餐桌上的食物當然也不能例外。檸檬蛋白酥皮批顏色鮮亮，自然吸引不少食客。要烹調令人垂涎的酥皮批，檸檬餡需要非常濃稠，令到在切開時餡料仍然凝固。

1970 年代：紅蘿蔔蛋糕（Carrot cake）

1970 年代，家庭對於烤焗愈來愈講究。紅蘿蔔蛋糕是將紅蘿蔔混合到麵糰中，現代的紅蘿蔔蛋糕都有忌廉芝士，有時亦會加入合桃或者果仁等堅果，以及肉桂和生薑等香料。菠蘿、提子乾和椰絲等水果也會被加入以增加天然甜味。

1980 年代：黑森林蛋糕（Black Forest gateau）

1970 年代，優皮士文化（yuppie culture）在英國蔓延，人們崇尚名人生活，喜歡慶祝。而口感豐富的黑森林蛋糕，無論是外觀，還是餡料，都正好切合當人英國人的需求。

黑森林蛋糕由數層薄薄的朱古力海綿蛋糕，夾著鮮忌廉和車厘子。傳統上，由酸車厘子（sour cherries）蒸餾而成的透明烈酒 kirschwasser 亦會被加入到蛋糕中。

1990 年代：芝士蛋糕（Baked cheesecake）

1990年代，英國人反璞歸真，令簡單的芝士蛋糕成了潮流。雖然芝士蛋糕早於古希臘就已經出現，後來隨羅馬人傳入英國，但是 90 年代麵包舖櫥窗裏的芝士蛋糕充滿紐約風格，沒有半點花巧。

2000 年代：紅絲絨蛋糕（Red velvet）

儘管紅絲絨蛋糕自1800年代已經出現，但是在 2000 年代初期，憑藉亮麗的色彩和濃郁的忌廉芝士，紅絲絨蛋糕重新受到重視。

除了紅絲絨蛋糕外，「的骰」的杯仔蛋糕（Cupcake）同樣受人喜愛。當它出現在電視熒光幕，或潮流雜誌時，通常都會被擺放在優雅的高踭鞋或者昂貴的香檳旁。

2010 年代：「社交平台」蛋糕（Insta-worthy cakes）

2010 年代，社交媒體大行其道，蛋糕的設計亦愈趨複雜。鮮艷的紅絲絨蛋糕已經不能滿足社交媒體，人們可以花上一周的時間製作蛋糕，只是追求搶眼的外型。