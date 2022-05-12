珠寶首飾加持、金光閃閃的Met Gala！卡地亞Vintage鑽石頸圈最受爭議，Naomi Campbell將自己變成一件首飾？

大家每次收到請柬都會留意Dress Code，black tie、smart casual、business casual等等。如果你收到Met Gala 2022的邀請，主題是「Gilded Glamour」，你又會怎樣打扮？

「Gilded glamour」可以譯作鍍金的魅力，亦是代表著1870—1890年代的黃金繁榮時代，其中當然少不了閃閃生光的珠寶首飾。

當晚衣著最貼題的必定是Cardi B.，不單單是一層層Versace的金鏈套在頸上，身上的晚裝及手䄂也是一層層的金鏈。當然如題可能是鍍金的金鏈，因為真金的一定會太重了。

Met Gala中最受爭議的首飾是網紅Emma Chamberlin的vintage鑽石choker。Emma Chamberlin是卡地亞的代言人，頸鏈、耳環及choker都是卡地亞的出品。而當中的鑽石choker是曾屬於君主Maharaja of Patiala Bhupinder Singh的。

由多層共2930顆鑽及紅寶石，再配上中間的De Beers黃鑽石所組成。Choker的鑽石屬Maharaja Bhupinder Singh私人擁有，並由卡地亞鑲作這非常特別及搶眼的設計。1948年，此choker從Patiala的皇家收藏中失蹤，直至1982年De Beers黃鑽石出現於拍賣場並由卡地亞買下來，其後卡地亞亦由不同場合購入choker的部分並納入收藏中。

最特別的首飾配戴方法一定是Naomi Campbell。在臉上貼上寶石，再配上頸上的粗鑽石及黃鑽石頸鏈，跟在黑色晚裝上綴上的仿寶石圖案，完全地把自己變成了一件首飾。

創意是珠寶設計同時也是配襯的重要元素，看看Bella Hadid的裝扮，驟眼看似一對很清淡的耳環，重點卻是她將珍珠頸鏈改穿在腳踝上，同一條珍珠鏈，穿在手上或腳上又立即帶來一份新鮮感。

Gigi Hadid 戴著的珍珠頸鏈是我在今次Met Gala中最喜歡的款式之一。屬於Chopard 高級珠寶系列的灰色珍珠配紅色碧璽頸鏈，跟她當晚充滿科幻感的紅色晚裝配合得十分好，整體貫徹感強烈。

楊紫瓊在荷里活發展當然也有參加Met Gala，當晚她一身翠綠色晚裝配上由Tasaki設計命名Forest Valley的頸鏈。頸鏈分別由日本Akoya珍珠、南洋珠、藍寶石、碧璽、海藍寶及鑽石等組成。設計複雜亦需要很好的鑲作工夫，分量十足。