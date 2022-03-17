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17/03/2022

Fancy Vivid Blue藍鑽石：De Beers浩宇之藍稀有藍色鑽石！

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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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    隔周四更新

　　記得自已初入行第一次見到藍色鑽石時，第一個反應是有點失望，灰灰藍藍，烏卒卒更沒有自已預期的那一份驚為天人的感覺。不過市井點說，一分錢一分貨是鐵一般的事實。隨後自已有幸接觸到一些真正靚的藍鑽石，自此便明白為甚麼藍鑽能成為世上好多男及女性最喜歡的顏色鑽石的顏色。如果你想知道真正靚的藍鑽石有多震懾人心，機會來了。今年四月份Sotheby’s便會拍賣名為「De Beers戴比爾斯 庫利南 浩宇之藍」De Beers Cullinan Blue，希望到時候大家有機會可以一睹其真身。

 

Courtesy：De Beers, Sotheby’s

 

　　De Beers Cullinan Blue藍色鑽石重15.10卡拉，被GIA認証為內無瑕internal flawless，鑽石用梯級切割成長方形step cut，相比其他切割方法，長方形切割會令到鑽石顏色比較沒那麼鮮艷濃烈，而浩宇之藍仍然能被評級為最高級之Fancy Vivid Blue足證此鑽石顏色級別之高。

 

Courtesy：De Beers, Sotheby’s

 

　　藍鑽石之顏色是由當中的硼boron，化學元素的第五種所形成，只要有一粒boron存在，便是屬於type IIb鑽石而同時能夠令到鑽石呈現藍色。但要找到type IIb鑽石談何容易，藍鑽石的稀有僅次於紅鑽石，估算全世界的鑽石少於0.5%是藍色的。

 

Courtesy：Christie’s

 

　　鑽石的名字叫做De Beers，顯而易見，此鑽石的主人翁De Beers有份，但誰是Cullinan？這名字經常出現，英國皇冠的權杖及皇冠上都分別鑲有兩顆Cullinan鑽石。Cullinan其實是南非的一個鑽石礦的名字，很多世界有名的鑽石包括530卡拉重的Great Star of Africa都是出產於此，同時間Cullinan亦是藍鑽石少有的礦源之一。Cullinan礦場有119年之久，本來是De Beers的，但於2007年售予Petra Diamonds, 而Petra在2021年四月發現了此重39.34卡拉的藍鑽原石。亦於數月後被De Beers及其拍擋以美金約4千萬購入。當年Petra group是用美女1億4千7百萬購買Cullinan，所以一顆藍鑽已經找回差不多三成投資了。

 

Courtesy：De Beers

Courtesy：Exploring Africa

 

　　那切割後的De Beers Cullinan Blue可以賣多少錢呢? 保守估計是美金4千5百萬以上，不過印象中藍鑽石於拍賣會都以超級成交價完成，物以罕為貴，真要拭目以待了。

 

 

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