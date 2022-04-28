DC漫畫、電影中出現的發光寶石，在現實中存在嗎？除了紅寶石，還有哪些螢光寶石？

DC漫畫中的超人上天下海天不怕地不怕，最怕就是剋星氪氣石（Kryptonite），氪氣石能夠使到超人軟弱無力甚至死亡，電影中出現的氪氣石都是放射出綠色光芒的寶石。氪氣石是漫畫情節，現實生活中當然沒有，但會發光的寶石究竟存在嗎？

首先嘗試用簡單的角度理解一下東西為什麼會發光。在受到外來的刺激下，atom（原子）中的electron（電子）便因受到刺激而增加運動量，當外來的因素減去，電子在回復正常時便會將多餘的能量散發出來，也是我們見到的光了。

世界之大無其不有，但以我所見所聞，並沒有寶石能像氪氣石一樣自然發光，但卻能在受到外來刺激，例如紫外光燈（ultraviolet），照射下而發光，這種現象稱為fluorescence （螢光）。這種現象非常普遍，我們在選擇鑽石時所提到的螢光便是最常見的例子。

另一種常見螢光的是紅寶石（ruby），在紫外光下，部分紅寶石會像LED燈般發出紅光，大家下次逛街時可以在首飾店的紅寶石專櫃看看，不難發現有些紅寶的顏色特別像血紅色的，這個通常都是螢光的效果。

能夠有螢光的寶石還有很多，例如尖晶石（spinel），托帕石（topaz），鋰紫玉（kunzite）等等。但全世界最特別的螢光石則是45.52卡拉的Hope diamond。

受到紫外光照射下，本身是藍色的Hope diamond發出的不是普通奶白色的螢光，而是艷麗的紅色。

雖然沒有氪氣石，但屬於旦白石一種的hyalite卻可能是最近似漫畫中的氪氣石。正常情況下hyalite是透明呈玻璃狀的寶石，摩氏（Mohs）硬度祗有5.5-6，但最特別之處是在紫外光下會發出螢光綠色的光芒。

寶石能夠發光都需要外來的刺激，那有什麼能夠自身發光呢？相信大家小時候都試過用電筒照在手錶上然後令時間的刻度發光吧? 這是因為刻度吸收了光的能量而慢慢轉成夜光，稱之為phosphorescence ，使用中的一種是叫Super-LumiNova的物料。但在1990s，刻度上用的是Tritium或更早期的Radium，是真真正正的自身發光物料，發光的原理是因為核子的分裂而形成，亦因為是輻射性物質，所以兩者都已經被禁用了。