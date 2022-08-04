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04/08/2022

港大今年收8特殊生 弱聽生修讀工程科學 望改善助聽器造福同路人

#大學聯招 #特殊學生
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　　【晴報專訊】大學聯招下周三（10日）放榜，但香港大學已率先向8名在中學文憑試考獲佳績的特殊學生發放取錄通知。患重度弱聽的18歲男生梁梓朗，憑着「只要堅持就可捱過一切」的信念衝破難關，於文憑試考獲5科23分，他將入讀港大工學學士（工程科學）課程，未來冀可改善助聽器和當聽力學家，幫助一眾聽障同路人。

 

梁梓朗（右）望未來可再攻讀聽力學碩士，做聽力學家幫助同路人；旁為林育姗。

 

　　現年19歲、患脊椎肌肉萎縮症的林育姗將讀理學士課程，未來冀研究生態和成為化驗師。

 

　　尚在襁褓之時已被確診雙耳有重度弱聽的梓朗，要靠助聽器及讀唇與人溝通，惟助聽器難收到手機或電腦聲音，使他在疫下上網課時，錯過重要資訊也惘然不知；疫下戴口罩更令他無法靠讀唇理解課堂內容，學習加倍困難。有賴自身努力和師友協助，才順利完成中學課程，並在文憑試考獲5科23分。

 

戴口罩難讀唇 學習更困難

 

　　梓朗於聖保羅書院讀中學時，多次到訪鄰近的港大，被港大校園氣氛吸引，港大工學學士課程更是他的聯招首選，他形容獲取錄是「放下心頭大石」，盼未來用所學知識改良助聽器，畢業後冀再攻讀聽力學碩士，做聽力學家。

 

　　他稱，雖然助聽器隨科技發展已有改良，惟聽障者仍只能聽到7成聲音，很多時仍要「靠估」和讀唇了解他人的說話。因此盼改良助聽器，讓聽障者在嘈雜環境都能聽到別人說話。

 

肌萎生愛看動物片 立志研究生態

 

　　另因梓朗自細受聽力學家悉心指導，故決心效法他們，未來冀可更切身處地幫助聽障者。他亦鼓勵同路人：「只要堅持就可捱過一切。」

 

　　同樣考獲5科23分、患脊髓肌肉萎縮症的林育姗，將入讀港大理學士課程。她說自小愛看動物紀錄片，未來冀可研究生態和成為化驗師。

 

　　港大輔導及心理培育總監楊麗瑩稱，校方將為兩位同學提供度身訂造的支援，助他們實踐理想與抱負。

 

 

轉載自: 晴報

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