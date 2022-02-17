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17/02/2022

「動態清零」及「與病毒共存」

#動態清零 #與病毒共存 #新冠肺炎
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　近期，新冠病毒Omicron變異株在全球快速蔓延，並引發香港第五波疫情爆發，香港本地新增確診病例已經連續多日破千。當前，疫情處於全球大流行期，病毒正在不斷變異，受感染人群日益增多。內地的防控總策略，是「外防輸入、內防反彈」，要求做到對病例及早發現、快速處置、精準管控、有效救治。

 

　　在這種思維指導下，內地提出「動態清零」的口號。但所謂「名不正則言不順」，「動態清零」的說法其實不太好，容易引起混淆，特別是「清零」二字，給人的想法是「零感染」。但國家衛健委專家梁萬年，回應動態清零政策時已曾表示，動態清零不是追求「零感染」，而是控制它、切斷它。

 

　　據梁萬年的解釋，動態清零包括三方面：一是及時主動發現傳染源，包括患者、無症狀感染者、可能攜帶病原體的其他動物；二是發現病例後，快速採取公共衛生和社會干預措施；三是有效救治，盡快、盡量阻止疫情進展。換言之，這是追求最大限度統籌社會經濟發展和疫情防控，以最小成本達到最大防控成效。

 

　　可見所謂「動態清零」，「動態」兩字可取，「清零」兩字則不可取。「動態」是視乎具體情況作出應變，所以與其說是「動態清零」，不如說是「靈活掌控」，反能更準確和更貼切道出箇中要點。

 

　　中國走「動態清零」之路，那邊廂，歐美則主張「與病毒共存」。這個說法，同樣不太妥當，給人的感覺，是對付病毒，甚麼也不做，因而被指摘是「躺平」。更有指「與病毒共存」，等於是「與病毒共赴黄泉」，任由病毒肆虐，舉手投降，與自殺也相差無幾了。
　

　　前立法會主席曾鈺成，為「與病毒共存」的策略有所辯解，指實行「與病毒共存」的地方並非「躺平」，而是透過提升疫苗接種率和「自然免疫」的方式，達至全民免疫，同時對經濟不會造成重大影響。而其背後的思維，是堅信如果受感染的人數愈來愈多，整個社會的免疫能力也會提高，因而使用張弛有道的措施令疫情以可控的速度「爆發」。

　　曾主席因而將「與病毒共存」之說，美化為「動態免疫」。說是「美化」，因為注重提升疫苗接種率，可不是「與病毒共存」的專利，講「動態清零」或「靈活掌控」，同樣是全力「谷針」。不過追求「自然免疫」，雖說是言之成理，卻有逆境求存、置之死地而後生的意味，對老百姓來說，眼看染病數字天天大幅標升，驚心動魄，如何可以心安？

　　其實敵人只有一個，而「動態清零」或「與病毒共存」，根本不應對立，並加上政治標韱。不管黑貓白貓，能夠捉到老鼠便是好貓。再說，「動態清零」在內地行之有效，是配合內地的國力、科技、資源、人力，以至管治制度。要「動態清零」，疫情發現之初的黃金24小時是關鍵。

 


(iStock)

 

　　但香港如今無論是注射疫苗或強檢跟進或隔離病患者，全都滯後，所謂「動態清零」已成廢話。一國兩制，香港一制不是內地一制，內地可以封城，香港作為國際金融中心，封城是切腹。如何在「動態清零」及「與病毒共存」之間取得平衡，便要考驗特區政府的管治智慧了。

 

 

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